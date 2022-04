W 3. edycji "Hotelu Paradise" nadszedł czas powrotów byłych uczestników! Do programu powróciła nie tylko Kornelia, ale też ulubienica widzów - Basia. W poprzednim odcinku w rajskim hotelu zawitał również dawny telewizyjny partner Luizy - Maurycy. Już wtedy Kuba nie szczędził uszczypliwych słów i swoją postawą pokazywał niechęć do chłopaka, jednak to, co wydarzyło się w najnowszym odcinku "Hotelu Paradise" przeszło najśmielsze oczekiwania uczestników i widzów programu. Kuba wpadł w furię i zaczął demolować luksusową willę. Sprawdźcie, co się stało i czy poniesie konsekwencje swoich czynów. "Hotel Paradise 3": Kuba demoluje "Hotel Paradise" przez Luizę i Maurycego Do tej pory Kuba przybierał w rajskim hotelu postawę pewnego siebie macho, jednak jego niecenzuralne słownictwo i budzące wiele zastrzeżeń zachowanie bardzo nie spodobało się widzom randkowego hitu TVN 7, którzy okrzyknęli go najbardziej wulgarnym i aroganckim uczestnikiem w historii programu. Niestety, ostatnie odcinki show z udziałem atrakcyjnych singli walczących o sławę, miłość i wielkie pieniądze, jeszcze bardziej utwierdziły sympatyków rajskiego hotelu w tym przekonaniu. W poprzednim odcinku to właśnie Kuba, jako jedyny z mieszkańców, bardzo chłodno przywitał w programie Maurycego. Co ciekawe, to zapowiadało jedynie ciszę przed burzą. Po tym, gdy Luiza poprosiła Maurycego o rozmowę w cztery oczy stało się coś nieoczekiwanego. Lubisz się pchać śmierci w ogień? - pytał groźnie Kuba Maurycego. Słowa chłopaka bardzo dotknęły nie tylko Mauro, ale też resztę domowników. To było bardzo dziwne, co mówił - skomentowała zachowanie Kuby Nathalia. Widać, że ma jakąś małą spinkę i szuka bójki. Jednym...