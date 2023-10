Wielki finał specjalnej edycji z udziałem gwiazd poprzednich odsłon "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami. Wszyscy więc zastanawiają się, komu udało się znaleźć prawdziwą miłość w rajskim hotelu i zbudować trwałą relację. Tymczasem Luiza z "Hotelu Paradise. All Stars" chyba już rozwiała wszelkie wątpliwości fanów. Zdradziła to tuż przed finałem!

"Hotel Paradise": Jak potoczyły się losy Luizy po programie? Znalazła miłość?

Nie da się ukryć, że wielbiciele miłosnego show TVN-u mają powody do radości. W końcu właśnie trwa specjalna edycja, w której możemy podziwiać losy uczestników z poprzednich edycji. Na ekranie więc nie brakuje emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Ostatnio największym zaskoczeniem okazał się fakt, że Nana przywróciła Łukasza do programu "Hotel Paradise. All Stars". To z kolei miało swoje konsekwencje. Uczestnik również dostał możliwość przywrócenia kolejnej osoby do show. Jego wybór nie był tak oczywisty, jak mogłoby się wydawać - do rajskiego hotelu powróciła Luiza.

Fani tej uczestniczki "Hotelu Paradise" mają więc nadzieję, że ich ulubienica wreszcie odnajdzie swoje szczęście oraz prawdziwą miłość w rajskim hotelu. Co prawda ta nie ma wiele możliwości - w końcu w Kolumbii większość par to stabilne relacje - często przyjacielskie, bądź na przetrwanie, ale jednak.

Tymczasem uczestniczka chyba właśnie rozwiała wszelkie wątpliwości zainteresowanych internautów. Wszystko wskazuje na to, że po udziale w "Hotelu Paradise All Stars"... dalej jest singielką.

W czwartkowe popołudnie na instagramowym profilu uczestniczki wylądowała wymowna rolka z następującym podpisem:

- Po hotelu zauważyłam, że cały czas w komentarzach ludzie piszą, że Luiza nikogo nie znalazła, ale jak tu znaleźć jak świat taki zniszczony ???? czekam na Wasze historie w komentarzach - czytamy.

Pod jej postem posypały się komentarze:

- Jakie to prawdziwe… niestety ????????‍♀️ - Dokładnie! Lepiej być samej niż męczyć się z takimi facetami ???? odpowiedni przyjdzie w odpowiednim czasie ???? nie ma co sobie psuć psychiki na takich niedojrzałych chłopców ???? - Dziwne czasy nastały, dziwne wymagania, priorytety. Jesteś wspaniałą, wartościową dziewczyną - mam nadzieję, że spotkasz kogoś, kto na takie szczęście jak Ty zasługuje - rozpisują się internauci.

Życzymy więc odnalezienia prawdziwej miłości poza kamerami!

