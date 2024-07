Kiedy pierwsze finałowe emocje opadły, tuż po ostatnich odcinkach "Hotelu Paradise", uczestnicy wreszcie mogą zabrać głos w istotnych sprawach. Tym razem do konfliktu z ostatniej Pandory odniósł się Kasper, który wypowiedział się na temat związku Kuby i Oliwii.

"Hotel Paradise" rządził się swoimi prawami - uczestnicy w programie stawali przed bardzo ciężkimi decyzjami. Jedną z nich musiał podjąć Kuba, który podczas eliminacji nie stanął w obronie swojego hotelowego kolegi - Kaspra. Ten nie krył wielkiego żalu w stosunku do Kuby, a w czasie ostatniej Pandory w mocnych słowach skrytykował jego związek z Oliwią. Podczas naszego spotkania w przestrzeni Beauty Hall w Elektrowni Powiśle, uczestnik wypowiedział się na ten temat:

- Na Pandorze gdzieś tam to się wylało pod wpływem emocji i tego jak grupa była już po prostu zdenerwowana i w nieładny dosyć sposób wyraziłem swoją opinie też na temat ich relacji z Oliwią w hotelu. Tak, powiedziałem, że jest do d*upy. I rzeczywiście moim zdaniem w hotelu taka była, nieważne co by się teraz działo, moim zdaniem w hotelu no nie była to najlepsza relacja [...]