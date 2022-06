"Hotel Paradise 5": Czy Marika jest z Kamilem? Wymowna odpowiedź uczestnika

Ola odpadła z "Hotelu Paradise" podczas drugiego "rajskiego rozdania". W wymownym wpisie, żegna ją Kasper, który aktualnie jest w pewnej parze z Wiktorią. Czyżby w swoim wpisie jednak zasugerował, że dziewczyna nie powiedziała jeszcze ostatniego zdania w programie? Ola zareagowała na wpis programowego kolegi. "Hotel Paradise 5": Ola wróci do programu? Wymowny wpis Kaspra Za nami drugie "rajskie rozdanie" w "Hotelu Paradise", podczas którego z programu odpadły aż dwie osoby. Tym razem to Ola i Kamil musieli pożegnać się z show. Teraz w serdecznym wpisie, żegna ich Kasper: Po pierwsze i przede wszystkim, wszystkiego najlepszego z okazji dnia kobiet drogie Panie! ❤️ Po drugie, niestety, ale dzisiaj z @hotelparadise.tvn7 odpadają 2 bliskie mi osoby 😢 To był wspaniały wspólny czas w programie spędzony na godzinnych rozmowach, żartach i zabawach w basenie 🔥🥰 W drugiej części wpisu Kasper dał widzom do myślenia. Zasugerował, że to może nie być koniec przygody w programie zarówno dla Oli jak i dla Kamila. Powroty w "Hotelu Paradise" potrafią być zaskakujące, myślicie, że ktoś z tej dwójki dostanie kolejna szansę, by móc namieszać w grupie? Szkoda, że ta nasza wspólna przygoda trwała tak krótko, ale kto wie, może jeszcze za jakiś czas będziemy mogli ją kontynuować… Myślicie, że @ola_hotelparadise5_official i @kamil_hotelparadise5official jeszcze wrócą do programu? 🤔 Ola zareagowała na wpis Kaspra z "Hotelu Paradise" słowami: - To była dla mnie sama przyjemność, uczestniczyć w tym programie z Twoją osobą ❤️ - Oh Olcia ❤️ Było MEGA 😘 - odpowiedział ...