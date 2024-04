Po raz kolejny Domi postanowiła, że odeśle do domu uczestnika, z którym chciała budować romantyczną relację. Uczestniczka show nie miała łatwego zadania, ponieważ presja grupy zagłuszała jej własny wybór. Decyzję, którą podjęła na Rajskim Rozdaniu, zaskoczyła wszystkich.

Domi z "Hotelu Paradise" w ogniu krytyki po Rajskim Rozdaniu

Z każdym Rajskim Rozdaniem sytuacja w "Hotelu Paradise" staję się coraz bardziej napięta. Uczestnikom ciężko jest odróżnić, kto przyszedł do programu, żeby przetrwać do finału, a kto jest w nim po prawdziwe uczucie. Ostatnio widzowie mieli dość Natalii z "Hotelu Paradise", którą wtrącała się w relacje innych. Uczestniczka miała również spory wpływ na Domi, która na ostatnim Rajskim Rozdaniu wyeliminowała Kubę, z którym budowała relację romantyczną. Uczestniczka show nie wiedziała, jaką decyzję podjąć, ale dziewczyny w willi sugerowały jej, by odesłała do domu właśnie Kubę. Tak też się stało, na Rajskim Rozdaniu Domi wybrała Oskara, z którym ma niewiele wspólnego.

Chcę powiedzieć, że mam po prostu przybitą łatkę osoby niezdecydowanej, niestabilnej emocjonalnie i cały dzień biłam się z myślami. Uznałam, że ostatnie zadanie pozwoli mi zadecydować, kogo wybiorę. Stąd moja decyzja jest taka — powiedziała Domi tuż przed wybraniem Oskara.

Domi i Kubę łączyło coś więcej niż tylko kumpelska relacja. Para nie tylko skradła sobie wiele namiętnych pocałunków, ale również mieli się ku sobie.

Byłem przekonany w 100%, że Dominika mnie wybierze, a jedna kluczowa sytuacja ostatnia zaważyła o jej decyzji, ale nie chowam urazy i totalnie rozumiem. Moje uczucie było prawdziwe, fajnie byłoby się starać, fajnie byłoby się rozwijać, bo uważam, że ma do duże predyspozycje — powiedział Kuba tuż przed opuszczeniem programu.

Fani "Hotelu Paradise" nie mogli uwierzyć, że Domi kolejny raz posłuchała się grupy i nie podjęła własnej decyzji. Internauci nie szczędzą jej gorzkich słów i pocieszają Kubę.

Dominika: Muszę sama podejmować decyzje, a nie to, co mówi mi grupa. Też Dominika: wybieram relację ''NIC'' (nawet nie pamiętam jak się nazywa ten uczestnik, bo taki jest nijaki) XD

Nie ogarniam tej laski. Drugi raz przeprasza faceta, którego chyba chciała zatrzymać, za to, że go odpaliła. Kuba mógł jej powtarzać, że ma na nią wywalone, to może wtedy uwierzyłaby, że jest inaczej. Trzymaj się Kubuś, mam nadzieję, że spotkasz/spotkałeś dziewczynę, która doceni dobre ♡ takiego przystojniaka

Niech ona się w końcu ogarnie i zacznie myśleć swoim rozumem. Słucha wiecznie innych. Żenada — piszą internauci.

A wy sądzicie, że Domi podjęła słuszną decyzję?

