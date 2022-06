"Hotel Paradise": Michał szczerze o relacji Oliwii i Kuby: "Nie sądziłem, że ten związek..."

Pomimo iż od wielkiego finału 4. edycji "Hotelu Paradise" minął już ponad tydzień, emocje związane z show nadal nie opadły, a wręcz przeciwnie. Sympatycy miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki z wypiekami na twarzach za pośrednictwem mediów społecznościowych śledzą kolejne losy swoich ulubieńców, doszukując się nawet najmniejszych poszlak świadczących o tym, jak obecnie wygląda ich życie miłosne. Do tej pory swoje związki po zakończeniu randkowego hitu TVN 7 potwierdzili Nana i Łukasz oraz Kejti i Łuki. Czyżby kolejni uczestnicy 4. edycji "Hotelu Paradise" stworzyli parę po programie? Fani rajskiego hotelu są przekonani, że Kasia i Kuba są szczęśliwie zakochani. A co na to główni zainteresowani? Kasia zdradziła prawdę! "Hotel Paradise 4": Kasia i Kuba są parą po programie? Za nami wielki finał 4. edycji "Hotelu Paradise". Wiemy już, że Michał musiał obejść się smakiem wygranej, a Sara poprzez rzut Złotą Kulą zgarnęła 90 tys. złotych tylko dla siebie . I choć od czasu emisji finałowego odcinka miłosnego hitu minął już ponad tydzień, to emocje związane z produkcją nadal nie opadły, a na jaw wychodzą kolejne smaczki związane nie tylko z produkcją, ale też życiem uczuciowym byłych mieszkańców luksusowej willi na Zanzibarze. Wiemy już, że Sara i Przemek rozstali się zaledwie kilka dni po powrocie do Polski. Także związek Vanessy i Mateusza nie przetrwał próby czasu , a przystojniak już znalazł pocieszenie w ramionach nowej ukochanej . Także Wiktoria i Miłosz podjęli decyzję o rozstaniu , co sprawiło, że w sieci zawrzało. Ku zaskoczeniu wielu widzów "Hotelu Paradise" to właśnie Nana i Łukasz potwierdzili, że nadal są razem . Zakochani są również Łuki i Kejti, choć wielu internautów zarzuca im, że ich...