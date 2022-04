"Hotel Paradise": Dominika komentuje upojną noc Kuby i Oliwii: "Zbiera mi się na wymioty" 

Dominika z "Hotelu Paradise" skomentowała seks Oliwii i Kuby. Para zbliżyła się do siebie tuż po jej odejściu z programu. Uczestniczka została zasypana prośbami o zajęcie stanowiska i przyznała wprost, że jest zażenowana i czuje się zdradzona zarówno przez Oliwię jak i programowego partnera Kubę:

Patrząc na to wszystko, zbiera mi się na wymioty... - powiedziała wprost.

Zobaczcie, co Dominika naprawdę sądzi o zachowaniu Kuby?

"Hotel Paradise 5": Dominika ostro o seksie Oliwii i Kuby

Dominika z "Hotelu Paradise" w wyniku niespodziewanych zasad w programie musiała spakować walizki. Choć miała na pozór bezpieczną parę z Kubą, nie mogła odetchnąć podczas eliminacji. Nagroda Kuby za wygraną konkurencję, spowodowała, że nie brał udziału w "rajskim rozdaniu". Dominika decyzją Sevaga odpadła z programu. Chwilę później miało miejsce kolejne przeparowanie, w wyniku którego Kuba wybrał Oliwię. Jednak to, co się stało tuż po, wywołało prawdziwe skandal. Kuba i Oliwia uprawiali seks w "Hotelu Paradise", co zostało uwiecznione w jednym z odcinków. Internauci nie mieli dla nich litości w komentarzach, wyrzucając uczestnikom, że to totalny brak szacunku względem Dominiki.

Dominika postanowiła skomentować seks Kuby i Oliwii w "Hotelu Paradise". Nie przebierała w słowach:

Co do dzisiejszego (odnośnie odcinka, gdzie wyemitowano fragment seksu Kuby i Oliwii - przyp. red.) odcinka, wiem, że czekacie na moją reakcję - mogę tylko powiedzieć, że przeżyłam szok a jednocześnie zażenowanie. Nie będę tego komentowała, czekam na dalsze rozwinięcie w kolejnych odcinkach. Sytuacja ta utwierdziła mnie w tym, że każde słowo wypowiedziane przez tę dwójkę w moją stronę było fałszywe. Jestem zła na siebie, że w tamtym momencie moja intuicja mnie zawiodła. Wszystko dzieje się po coś, jesteśmy dorośli, więc każdy wie, co robi. Patrząc na to wszystko, zbiera mi się na wymioty...

Dominika z "Hotelu Paradise" zaznaczyła, że to jest jej jedyny komentarz do zachowania Oliwii i Kuby. Zaznaczyła jednak, że będzie śledzić dalsze odcinki by choć trochę zrozumieć zachowanie swojego byłego programowego partnera.

Nie będę tego więcej komentować. Dziękuję za mnóstwo wiadomości, jesteście kochani.

Z kolei Oliwia z "Hotelu Paradise" nie żałuje seksu z Kubą. Przyznała, że jej relację z uczestnikiem przerwało pojawienie się Dominiki. Wyznała, że od początku coś do niego czuła i dopiero po "Rajskim Rozdaniu" zrozumiała, że musi walczyć o siebie i swoje uczucia w programie. Kuba również skomentował seks z Oliwią w "Hotelu Paradise", jednak nie opowiedział o uczuciach, które nim kierowały. Internauci zastanawiają się, czy Dominika wybaczyła Kubie seks z Oliwią. Nowy komentarz Dominiki nie pozostawia wątpliwości, że poczuła się skrzywdzona, jednak wspólne zdjęcia, które pojawiały się do tej pory sugerowałyby, że uczestnicy przegadali ten temat.