"Hotel Paradise 5": Oliwia i Kuba są parą po programie? Wiemy! 

Choć w czwartej edycji "Hotelu Paradise" Kasia i Kuba tworzyli parę tylko przez chwilę, gdyby zostali w programie dłużej, kto wie - wszystko mogłoby potoczyć się nieco inaczej. Ta dwójka była prawdziwymi ulubieńcami widzów, którzy nie mogli uwierzyć w to, jak pozostali uczestnicy show zadecydowali o ich odejściu. Okazuje się jednak, że relacja Kuby i Kasi przetrwała próbę czasu, bo gwiazdy kontrowersyjnego show spotykają się po "Hotelu Paradise"! Co tak naprawdę ich łączy? Kasia w końcu odpowiedziała! Kuba i Kasia z "Hotelu Paradise 4" są razem po programie? Kiedy Kasia pojawiła się w czwartej edycji "Hotelu Paradise", miała naprawdę mocne wejście. 24-letnia brunetka natychmiast wpadła w oko panom i świetnie się z nimi dogadywała, a niektóre z dziewczyn po raz pierwszy poczuły co znaczy zazdrość na Zanzibarze oraz obawa przed trafieniem do singlówki. Ostatecznie nowa uczestniczka postanowiła pójść na randkę z Darkiem i Kubą i stworzyć parę z tym drugim. Singlem została Maria, której reakcja na zaistniałą sytuację niezbyt spodobała się fanom. Koniec końców nowa para szybko opuściła program, a widzowie zachodzili w głowę, jak można wywalić tak fajnych ludzi. Teraz okazuje się, że Kuba i Kasia spotykają się po programie! Kasia jest naprawdę aktywna na swoim Instagramie i postanowiła pokazać obserwatorom kulisy swojego wypadu do Warszawy, gdzie nie mogła nie spotkać się z Kubą! Być w Warszawie i nie spotkać się z moim hotelowym partnerem. Pozdrawiamy z Kubą i jak widzicie cały czas się trzymamy razem - ogłosiła dziewczyna. Internauci natychmiast zwrócili uwagę na to, że... Kasia i Kuba bardzo ładnie ze sobą wyglądają i zaczęli podejrzewać ich o związek! Czy uczestnicy "Hotelu Paradise 4" są razem? Kasia...