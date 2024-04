Do tej pory w ósmej edycji "Hotelu Paradise" na świeczniku był przede wszystkim kontrowersyjny Bartek. Teraz wszystko wskazuje na to, że widzowie mają kolejne typy do opuszczenia rajskiego hotelu. Czym tak bardzo podpadła Natalia? Sami się przekonajcie!

"Hotel Paradise": Natalia podpadła fanom

Nie da się ukryć, że tym razem ósma edycja randkowego show TVN-u rozkręciła się w błyskawicznym tempie. Barwni uczestnicy nie tracą ani chwili i próbują nawiązać relacje lub... pakty, które mają przetrwać do wielkiego finału. Szalone tempo zapewne wynika ze zmian, z jakimi muszą się liczyć śmiałkowie z ósmej edycji. W końcu ci mają tylko jedną szansę na powodzenie, ponieważ powrotów nie będzie. Niektórzy więc nie uznają półśrodków, a widzowie bacznie obserwują zachowanie uczestników. Ostatnio na tapecie głównie był Bartek, a teraz jednak fani skupili uwagę na kimś innym.

Natalia Hotel Paradise Instagram Hotel Paradise

Jak się okazuje, w minionych odcinkach "Hotelu Paradise" widzom podpadła... Natalia. Tak, ta sama która początkowo była ich faworytką. Pewnie dlatego, że wówczas próbowała zbudować prawdziwą relację, opartą na przyjaźni. Niestety para z Antkiem okazała się niewypałem, a od tamtej pory Natalia nie może znaleźć swojego miejsca. Właśnie dlatego spełnia się w roli hotelowej przyjaciółki, która nie oszczędza na radach dla swoich koleżanek. Z tym, że każdej z nich odradza angażowania się w potencjalne relacje i z chęcią komentuje związek Bartka i Ady. Jak się okazuje, to przestało się podobać widzom.

Widzowie ruszyli więc z krytycznymi komentarzami:

Natalię wszystkie pary wokół interesują, oprócz Jej własnej

Natalia niech już idzie do domu, tyle stworzyła prawdziwych i szczerych relacji, że naprawdę. Wciska chłopakom kit, byle tylko zostać kilka dni.

Natalia dramat.. jeszcze niedawno manipulowała Kubą żeby ją wybrał, a chciał wybrać Adę, jednak tego nie zrobił. A ona mówi, że poleci do nowej? Niech ona się zacznie interesować swoją parą.. - komentują internauci

Czy Wy też macie takie odczucia względem Natalii?

