Grzegorz, którego mieliśmy okazję poznać w piątej edycji hitowego show "Hotel Paradise" do tej pory pozostawał singlem. Teraz jednak widywany jest w towarzystwie... Sary z "True Love". Widać, że ta dwójka świetnie czuje się w swoim towarzystwie. Pojawia się więc pytanie, co ich łączy?

"Hotel Paradise": Grzegorz jest z Sarą?

W ostatnim czasie wszyscy mówią o nowej, nietypowej edycji "Hotelu Paradise All Stars", w którym oglądamy dobrze znanych uczestników z poprzednich edycji. Nie wszyscy jednak mogli wyjechać do Kolumbii w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Widzowie natomiast wciąż interesują się życiem swoich ulubieńców. Jednym z nich jest Grzegorz, który pojawił się w piątej odsłonie show, a nawet dotarł do wielkiego finału u boku Laury. Ostatecznie jednak para zajęła drugie miejsce i pozostała jedynie w przyjacielskiej relacji. Wówczas Laura związała się z innym uczestnikiem, Kacprem, z którym jest do teraz. A jak potoczyły się losy Grzegorza? Ten pozostawał singlem. Internauci jednak podejrzewają, że już nie jest sam!

Wszystko wskazuje na to, że w miniony weekend były uczestnik "Hotelu Paradise" spotkał się z uczestniczką z innego show - Sarą. Relacja ze spotkania pojawiła się na profilu finalistki "True Love" oraz u samego Grzegorza. Widać, że ta dwójka bardzo swobodnie czuje się w swoim towarzystwie. Poza tym nie szczędzili sobie uśmiechów i żartów:

- Przepraszam, Pan jest z "Hotelu Paradise"? Ooo, chyba więc jestem w raju! - żartowała Sara.

Czy coś jest więc na rzeczy? Po zakończeniu "True Love" Sara i Kuba zaskoczyli wyznaniem. Wówczas zdradzili, że po programie bardzo często się spotykają i mają się ku sobie. Stwierdzili, że zobaczą, w którą stronę potoczy się ich relacja. Jak jednak widać, ta nadal pozostała na stopie koleżeńskiej. Czy Sara więc znalazła uczucie u boku uczestnika innego programu TVN-u? Tego jeszcze nie zdradziła!

Internauci są jednak pewni, że bardziej pasuje do Grzegorza z "Hotel Paradise".

