Kuba z "Hotel Paradise" podczas relacji na InstaStories zaskoczył wyznaniem o Oliwii. Byli uczestnicy randkowego show Telewizyjnej Siódemki w połowie kwietnia poinformowali internautów, że ich związek to już przeszłość. Była para nie szczędziła sobie później gorzkich słów i wydawało się, że nie ma już szans na odbudowanie tej relacji. Teraz jednak Kuba opublikował komentarz, który daje do myślenia.

Oliwia i Kuba z "Hotel Paradise" wrócili do siebie?

Oliwia i Kuba stworzyli parę w piątej edycji "Hotel Paradise", a po powrocie do Polski postanowili kontynuowac swój związek. Para chętnie pokazywała, jak spędza razem czas i wydawało się, że miłość kwitnie w najlepsze. Niestety, kilka tygodni temu okazało się, że Oliwia i Kuba z "Hotel Paradise" rozstali się. Była para ostro komentowała rozstanie, ale teraz wszystko wskazuje na to, że doszli do porozumienia.

Kuba z "Hotel Paradise" podczas relacji na InstaStories zdradził, że spotyka się z Oliwią!

Większość pytań jest o Oliwię więc tutaj odpowiem. Na chwilę obecną spotykamy się z Oliwią- rozpoczął swój wpis.

Kuba nie ukrywa, że jeszcze nie wie, co będzie z jego relacją z Oliwią.

Ciężko powiedzieć teraz w jakim momencie jesteśmy i co z tego wyniknie- dodał w komentarzu.

Sama Oliwia do tej pory nie skomentowała wyznania Kuby o ich relacji. Myślicie, że była para da sobie szasnę i wkrótce znów zobaczymy ich razem?

Oglądaliście piątą edycję "Hotel Paradise" i kibicowaliście Oliwii i Kubie?