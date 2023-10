Bez wątpienia w miłosnym show "True Love" Kamil i Gigi tworzyli bardzo oryginalny duet. Następnie wszystko wskazywało na to, że ta dwójka ma szansę na udaną przyszłość i wspólne życie także poza programem. Czy faktycznie tak się stało? Czy czas zweryfikował tę relację? Koniecznie zobaczcie!

Reklama

"True Love": Co ze związkiem Gigi i Kamila?

Pierwsza edycja miłosnego show TVN-u przyniosła nam wiele emocji oraz zwrotów akcji. Do samego końca programu dotrwały tylko te pary, które deklarowały prawdziwość swoich uczuć. Do tego grona zapewne należała Gigi i Kamil. Zawadiaka z dłuższymi włosami próbował swoich sił u boku różnych dziewczyn. Bez wątpienia jednak to dopiero oryginalna i szalona Gigi na dobre zawróciła mu w głowie. Ta mieszkanka wybuchowa doprowadziła tę dwójkę do ścisłego finału, a nawet pozwoliła na wielkie zwycięstwo Gigi i Kamila w "True Love" - zaraz obok Oliwii i Marcina. Niedługo potem ulubiona para widzów ogłosiła, że jest w związku. Jak sytuacja wygląda po czasie?

Instagram @gigi.truelovepl

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Grzegorz związał się z uczestniczką "True Love"? Te zdjęcia dają do myślenia

Wielki finał show emitowany był dwa miesiące temu. To wystarczający czas, aby zweryfikować wszelkie relacje. Okazało się więc, że żadna z potencjalnych par nie przetrwała próby czasu. Jak informują uczestnicy "True Love", więzi pomiędzy bohaterami zdecydowanie się rozluźniły. Pojawia się więc pytanie, jak wygląda sytuacja w przypadku niekwestionowanych faworytów widzów, Gigi i Kamila? Ci ostatnio zmartwili swoich obserwatorów, ponieważ na ich profilach na próżno było szukać wspólnych relacji. Aż do teraz.

Instagram @kamil_truelovepl

Zobacz także: "True Love": Czy Oliwia żałuje, że nie wybrała Maksyma? Wymowna odpowiedź: "To był facet, którego ja chciałam"

W środowe popołudnie na instagramowych profilach uczestników "True Love" pojawił się filmik z... randki! Okazuje się, że Gigi i Kamil nadal są w sobie zakochani i wspólnie układają życie. Randka, jaką się pochwalili także była w ich stylu — zakochani wybrali się na piknikowe śniadanie do parku, podczas którego nie byli sami:

- Właśnie się dowiedzieliśmy, że wiewiórki nie lubią mozzarelli. A Wy jedliście kiedyś śniadanie z wiewiórką i gorylem jednocześnie - zapytali żartobliwie.

Instagram @kamil_truelovepl

Reklama

Jak widać, o tę dwójkę nie trzeba się martwić. Jak myślicie, czy Gigi i Kamil z "True Love" planują już ślub?

Instagram @kamil_truelovepl

Instagram @gigi.truelovepl