Za nami premiera "Hotelu Paradise All Stars". To pierwszy raz, kiedy produkcja zdecydowała się zrobić format z uczestnikami znanymi z poprzednich sześciu edycji, który emitowany jest w TVN7 od 2020 roku. Widzowie poznali już pierwszych siedmiu uczestników, którzy przylecieli do gorącej Kolumbii. Fanom jednak nie daje spokoju jeden szczegół:

Kurde jakoś tak dziwnie teraz się ogląda

I wcale nie chodzi o uczestników, których już znają. Więc o co?

"Hotel Paradise All Stars": Widzowie wytykają produkcji jeden szczegół

W tym roku TVN7 postawił na reality show realizowane w Kolumbii. Już we wiosennej ramówce widzowie zobaczyli nowy format "True Love", gdzie uczestnicy nie tylko dobierali się w pary ale również musieli stawiać na prawdomówność, a ta sprawdzana była przez wykrywacz kłamstw. W sezonie letnim widzowie mogą oglądać "Hotel Paradise All Stars" z uczestnikami znanymi z poprzednich edycji show. Na jesień wyemitowana zostanie 7. edycja regularnego programu "Hotel Paradise". Widzowie już po pierwszych odcinkach wrócili uwagę, że "Hotel Paradise All Stars" kręcony jest w dokładnie tej samej lokalizacji, w której mieszkali uczestnicy "True Love".

- Ej ale czemu to te sama chata co w "True Love" ???? Jakoś inaczej się to ogląda :P

- Co za beznadzieja że nawet nie potrafiliście dać inne miejsce tylko te same, gdzie było "True Love"

- Mogliście chociaż zmienic dom, a nie ten sam z "True Love"

- I dom z "True Love", kurde jakoś tak dziwnie teraz się ogląda ????????

Na początku roku pokazywaliśmy, jak wygląda willa uczestników "True Love", teraz nowymi jej lokatorami są gwiazdy "Hotelu Paradise":

Witamy w naszych skromnych progach ???????? - napisał Mateusz z "True Love".

Na szczęście nie wszystkim fanom "przeszkadza" ta sama lokalizacja. Sami tłumaczą narzekającym:

Tam kręcili "True Love", "Hotel Paradise 7" a na końcu "All Stars"

Willa w Kolumbii jest czwartą willą w historii programu. Uczestnicy pierwszej i drugiej edycji "Hotelu Paradise" mieszkali na Bali, trzeciej i czwartej na Zanzibarze a piątej i szóstej w Panamie. Która lokalizacja była według was najlepsza?

