Na początku programu "True Love" nikt by się nie spodziewał, że tę dwójkę coś połączy. Szczególnie że w czasie trwania show zarówno Sara, jak i Kuba wzdychali do kogoś innego. Ostatecznie jednak byliśmy świadkami rodzącego się uczucia pomiędzy nimi. Okazuje się, że poza Kolumbią także mają się ku sobie. To nagranie mówi wszystko.

Reklama

"True Love": Sara i Kuba są razem po programie?

W ostatnim czasie wydarzenia w randkowym programie nabrały szalonego tempa. W minionych odcinkach do show "True Love" powrócił Marcin. Nie da się ukryć, że jego obecność nieźle namieszała w Kolumbii i rozzłościła fanów. W końcu Oliwia postanowiła zrezygnować z relacji z Maksem, na rzecz Marcina. Jednak nie tylko ona stwierdziła, że będzie słuchać swojego serca. Jakiś czas temu zarówno Sara postanowiła zaryzykować i wybrać Kubę. Wówczas stwierdziła, że to właśnie z nim widzi wspólną przyszłość. Pomimo faktu, że ten dalej wzdychał do nieobecnej Julii, coś zaczęło ich łączyć. Czy na dobre?

Instagram @truelove.tvn7

Zobacz także: "True Love": Julia przekazała nowe wieści o swoim stanie zdrowia. Miała już dwie operacje oka

Jeszcze przed chwilą wszyscy podejrzewali, że to Sara i Filip z "True Love" są razem po programie. Teraz jednak nie mają wątpliwości co do tego, że po zakończeniu show łączy ją coś jednak z Kubą. Wszystko przez to, że na profilu uczestników wylądowało wymowne nagranie. Okazuje się, że ta dwójka miała wspólną, profesjonalną sesję, podczas której nie tylko nie szczędzili sobie czułości, ale także pokazali naprawdę sporo!

Zobacz także: "True Love": Widzowie oburzeni powrotem Marcina i jego zachowaniem: "Bałabym się go na żywo"

Pod postem uczestników "True Love" posypały się liczne komentarze i domysły:

- Genialni aktorzy czy idealna para? ???? - Gorąco???????????? - Aktorzy dobrzy aktorzy ???? - I co na to Julka? Najbliższa koleżanka i prawie chłopak :-) - Mam ciary… żenady ????

Mat. prasowe True Love

Reklama

Jak myślicie? Coś faktycznie ich łączy po programie? I co na to Julia?

Screen programu True Love