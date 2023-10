Klaudia i Maksym to jedna z nielicznych par, która przetrwała próbę czasu i po zakończeniu show "True Love" postanowiła kontynuować swoją wspólną przygodę. Z jakim skutkiem? O to dopytali internauci, a zakochani z chęcią opowiedzieli o swoich planach na wspólną przyszłość. Będą zaręczyny?

Od zakończenia emisji pierwszej edycji nowego, miłosnego show, minęły już ponad dwa miesiące. Program jednak nagrywany był znacznie wcześniej. Nic więc dziwnego, że czas ten pozwolił na weryfikację wszystkich relacji, jakie powstały na naszych oczach. Ostatnio, po tym jak okazało się, że większość relacji nie przetrwała próby czasu, Gigi i Kamil z "True Love" rozwiali wątpliwości fanów, zdradzając, że nadal są parą. Okazuje się, że w swoim uczuciu wciąż trwają także Maksym i Klaudia. Trzeba przyznać, że ich relacja nie należała do oczywistych. Ostatecznie jednak zakochani zamieszkali ze sobą i wspólnie układają życie. A jakie są ich dalsze, wspólne plany?

Widzowie niezmiernie cieszą się, że Klaudia i Maksym z "True Love" są razem po programie. Postanowili więc dopytać uczestnika, czy ma poważne plany względem swojej wybranki:

Maksym szczerze odpowiedział:

- Na wszystko jest swój czas. Na ten moment to na pewno za szybko. Co myślisz o tym? Czekamy na odpowiedź - zwrócił się do ukochanej z pytaniem.