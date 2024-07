1 z 6

Julia Wróblewska podpadła fanom. Dlaczego? Aktorka nie pojawiła się na pogrzebie Witolda Pyrkosza, choć większość ekipy "M jak miłość" pożegnała w piątek serialowego Lucjana Mostowiaka, który został pochowany w Górze Kalwarii. Dlaczego Julka, która przez wiele lat grała z Pyrkoszem nie pojawiła się na jego pogrzebie?

ZOBACZ: Wróblewska NIE była na pogrzebie Pyrkosza, bo... padało! Za to poszła na zakupy! Fani: "Wstyd!"

Hejt na Julię Wróblewską za nieobecność na pogrzebie Pyrkosza!

Julia Wróblewska z samego rana na Snapczacie tłumaczyła, że źle się czuje, a za oknem pada deszcz, dlatego nie pojedzie na pogrzeb. Do tego dodała, że lada dzień czeka ją matura, dlatego musi się uczyć. I nie byłoby w tym nic złego, że nie pojawiła się na pogrzebie, gdyby nie to, że w ciągu dnia aktorka jednak poczuła się lepiej, ponieważ wybrała się na zakupy oraz do fryzjera. Fani aktorki skomentowali jej zachowanie na Instagramie. Co pisali?

- Niby się tak boisz, że się rozchorujesz i nie pójdziesz na pogrzeb, bo pada, ale jak sobie wychodzisz na zakupy i na imprezę to już Ci to nie przeszkadza? Żałosne, zastanów się czasem nad sobą. - Wstyd. Nie masz wyrzutów sumienia? - można przeczytać w komentarzach Julii Wróblewskiej.

Zobacz: Rodzina Mostowiaków prawie w komplecie! Tak bardzo będzie brakowało dziadka Lucjana...

Aktorka szybko zareagowała na te komentarze i napisała, że na imprezę jednak się nie wybiera, a do tego tłumaczyła, że źle się czuła i ma zbył słabą psychikę na pogrzeby, dlatego nie poszła. Była oburzona tym, że fani tak ostro ją ocenili. Dziś aktorka pojawiła się z samego rana w "Pytaniu na śniadanie". Była uśmiechnięta, chętnie rozdawała autografy. Jednak pod jej zdjęciem na profilu programu na Facebooku znów pojawiła się ostra krytyka. Co pisali internauci?

Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia aktorki z "Pytania na śniadanie". Gwiazda była w świetnym humorze!

Zobacz także: Pogrzeb Witolda Pyrkosza. Żegnają go tłumy, w tym: Kożuchowska, Lipowska, Kurdej-Szatan... ZDJĘCIA