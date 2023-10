Agnieszka z dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony" znów wywołała spore emocje wśród fanów programu. Po emisji najnowszego odcinka internauci bardzo ostro skomentowali zachowanie i wybór rolniczki. Fani nie wierzą w szczere intencje Agnieszki i współczują jej kandydatom.

Agnieszka jest jedną z dwóch rolniczek, które szukają miłości w dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony". Agnieszka ma 40 lat i sama hoduje konie, prowadzi hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Rolniczka ma nadzieję, że w programie TVP znajdzie tego jedynego. Niestety, już po pierwszym odcinku fani "Rolnik szuka żony" gorzko komentowali wymagania Agnieszki, która nie była zachwycona mężczyznami, którzy napisali do niej listy. W najnowszej odsłonie programu Agnieszka musiała zdecydować, kogo zaprosi do swojego gospodarstwa i ostatecznie okazało się, że wybrała: Jana, Mateusza oraz Ireneusza. Niestety, fani "Rolnik szuka żony" znów ostro podsumowali zachowanie Agnieszki i nie ukrywają, że współczują jej kandydatom.

screen Rolnik szuka żony

Po emisji ostatniego odcinka "Rolnik szuka żony" internauci ruszyli z komentarzami. Niestety, pojawiły się ostre wpisy, w których fani programu krytykowali Agnieszkę.

- Żenada poszła do telewizji się bawić a nie męża szukać

- Może nie miała takiego zamiaru, ale ośmieszyła niektórych. To nie casting na pracownika roku, tylko potencjalnego męża. Więcej kobiecości i delikatności by się przydało.

- Ta kobieta powinna wyjść za samą siebie. Szkoda tych mężczyzn. Serio.

- Oj chłopaki,lekko nie będzie - komentują fani na Facebooku.