Witold Pyrkosz spoczął na cmentarzu w Górze Kalwarii. W piątek, 28 kwietnia, odbył się pogrzeb wybitnego aktorka, który odszedł 22 kwietnia w wieku 90 lat. Na wzruszającej uroczystości pojawili się najbliżsi, a wśród nich nie mogło zabraknąć gwiazd serialu "M jak miłość", w którym Pyrkosz przez 17 lat wcielał się w postać Lucjana Mostowiaka.

Zobacz: „Każde serce ma jakąś wytrzymałość”. Poznajcie historię miłosną Krystyny i Witolda Pyrkoszów

Na pogrzebie Witolda Pyrkosza nie zabrakło m.in. Kacpra Kuszewskiego, Małgorzaty Kożuchowskiej, Barbary Kurdej Szatan, Kasi Cichopek, braci Mroczków, Teresy Lipowskiej, Joanny Sydor czy Joanny Koroniewskiej. Wzruszające przemówienie wygłosił serialowy syn Pyrkosza, Kacper Kuszewski:

To naprawdę rzadko się zdarza, żeby aktor zyskał sobie tak bezsprzeczną sympatię tak ogromnej rzeczy ludzi, tylu pokoleń. Myślę, że to też coś o panu Witku mówi. Jeśli chodzi o nas, to przypuszczam, że w oczach milionów widzów, sympatyków serialu "M jak miłość", też byliśmy dla niego czymś w rodzaju rodziny. Muszę przyznać, że jego odejście bardzo głęboko nas poruszyło. Że dziś żegnamy nie tylko wybitnego aktora, wspaniałego artystę i cudownego kolegę z pracy, ale, że żegnamy też kogoś trochę więcej. Ponieważ miałem dziś mówić w imieniu całej ekipy, porozmawiałem i popytałem moich kolegów, jak będą pamiętać pana Witolda. Nie zaskoczyło mnie, że większość z nich w pierwszej kolejności wymieniała specyficzne, cudowne poczucie humoru pana Witka. [...] - mówił w swoim przemówieniu aktor.