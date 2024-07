28 kwietnia odbył się pogrzeb Witolda Pyrkosza. Aktor zmarł 22 kwietnia w wieku 90 lat. Uroczystość odbyła się w Górze Kalwarii - miejscu szczególnym dla wybitnego gwiazdora. Z tym miastem Pyrkosz był związany od ponad 30 lat.

Zobacz: Kożuchowska, Cichopek, Mroczek... Rodzina Mostowiaków wspomina zmarłego Witolda Pyrkosza

Na pogrzebie Witolda Pyrkosza pojawili się najbliżsi - jego żona Krystyna (Zobacz też: Pyrkosz stracił dla niej głowę! Kim jest Krystyna, jego żona młodsza o 19 lat? Poznaj ich historię), rodzina oraz przyjaciele. Syn aktora wygłosił przejmujące przemówienie:

Drogi tato, byłeś wspaniałym mężem przez ponad 53 lata. Ale nade wszystko, po prostu świetnym tatą. Mającym czas. A gdy byłeś, to byłeś naprawdę. Dawałeś to, co najważniejsze, czyli prawdziwą obecność i zaangażowanie. Mam w pamięci wiele cudownych chwil, w których robiliśmy wiele rzeczy wspólnie. Często o wiele dłużej, nierzadko z nie najlepszym efektem, ale razem. Za to cię kochaliśmy. Daleko ci było do gwiazdorstwa i plastikowego blichtru. Zawsze mówiłeś, że starasz się być po prostu dobrym rzemieślnikiem, rzetelnie wykonującym swój zawód, którego wyniki czasami, można pokusić się o nazwanie sztuką. Za to cię ceniliśmy. Ale ponad wszystko, byłeś po prostu wspaniałym człowiekiem.