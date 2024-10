Hanna Żudziewicz i Filip Bobek to jedna z par w "Tańcu z Gwiazdami", która z odcinka na odcinek swoim tańcem zachwyca nie tylko jury, ale także wiernych fanów, którzy chętnie głosują na parę numer 5. Tancerka i aktor od samego początku,opowiadają o tym, jaka jest między nimi energia.

Hanna Żudziewicz i Filip Bobek są razem?

To, że Hanna Żudziewicz i Filip Bobek polubili się od samego początku, jest pewne. Widać, że to jedna z lepiej dobranych par w uwielbianym przez widzów show "Taniec z Gwiazdami". Ich pozytywna energia przełożyła się na występ w trzecim odcinku tanecznego show. Występ był pełen namiętności i przeniósł widzów do romantycznej Francji. To właśnie Francja przyniosła im szczęście, dzięki czemu zdobyli najwyższe noty za swoje gorące tango, zdobywając 37 punktów od jury.

Dopiero co minął trzeci odcinek "Tańca z Gwiazdami", a już niebawem fani zobaczą kolejny odcinek, do którego wszystkie pary intensywnie się przygotowują. Wśród tych par nie może zabraknąć Filipa Bobka i Hanny Żudziewicz, którzy podczas treningu postanowili zrobić live. Widać, że Hania solidnie pracuje nad swoim partnerem tanecznym, gdyż zmęczenie na twarzy aktora było wyraźnie widoczne. Podczas relacji na żywo nie zabrakło rozmowy dotyczącej treningów, a także nieco odbiegającej od tematu tańca - rozmowy o torcie. Co się okazuje Różyczka - córka Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke ma niebawem urodziny. Jak widać, nie każdy wie, że Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke są razem, gdyż jedna z fanek zadała pytanie w komentarzu podczas live, które brzmiało:

Wy jesteście razem?

Na twarzach tanecznej pary pojawiło się zdziwienie połączone ze śmiechem.

Nie. Ja mam męża! - opowiedziała tancerka.

W dalszej części wideo nie zabrakło tajemniczych słów dotyczących kolejnego tańca Żudziewicz i Bobka. Zapowiada się intrygująco, gdyż Filip Bobek zdradził, że taniec będzie inny niż do tej pory.

Będzie inaczej, będziecie bardzo zdziwieni - wyjawił aktor.

Musimy się zbierać znowu do roboty - podsumowała Hania Żudziewicz chcąc zakończyć live, aby wrócić do treningu.

Trzeci taniec Hanny Żudziewicz i Filipa Bobka

W ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" pożegnaliśmy się z parą numer 3 - Michał Meyer i Klaudia Rąba. Na czele tabeli stanął Filip Bobek i Hanna Żudziewicz. Ich taniec zachwycił wszystkich!

Była pasja, namiętność - oceniła taniec Ewa Kasprzyk.

Bardzo perfekcyjne zatrzymania, bardzo ostre. Przeżywaliście to razem - dodał Tomasz Wygoda.

Jak na taniec Hanny Żudziewicz i Filipa Bobka zareagowała Czarna Mamba? Zdecydowanie była zachwycona i wyjawiła, że jest tak zauroczona tańcem pary numer 5, że aż nie może mówić. Para uzyskała 37 punktów - brylując w trzecim odcinku.

Rafał Maserak: 9

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 9

Iwona Pavlović: 9

Jak wyglądały inne pary na tle Hani i Filipa? Pozostałe pary zostały ocenione następująco:

Filip Bobek i Hanna Żudziewicz - 37 punktów

Rafał Zawierucha i Daria Syta 37 - punktów

Julia Żugaj i Wojciech Kucina - 36 punktów

Maciej Zakościelny i Sara Janicka - 34 punkty

Anna Maria Sieklucka i Michał Kassin - 33 punkty

Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz - 33 punkty

Filip Lato i Julia Suryś 31 - punktów

Piotr Świerczewski i Iza Skierska - 28 punktów

Natalia Nykiel i Jacek Jeschke - 25 punktów

Majka Jeżowska i Michał Danilczuk - 20 punktów

Michał Meyer i Klaudia Rąba - 18 punktów

Już niebawem kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami". Będziecie oglądali?

