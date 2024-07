4 z 11

Łukasz długo nie mógł zdecydować się miedzy Anią, a Patrycją. Jego rodzice w roli synowej bardziej widzieli Anię, ale on ostatecznie zdecydował się kontynuować znajomość z Patrycją. Powiedział, że gdyby kierował się rozumem to inaczej by wybrał, ale serce podpowiada mu Patrycję. Rolnik pojechał do rodzinnego domu Patrycji, a po randce... nie odzywał się do niej przez dwa tygodnie. Na kolejnym spotkaniu z Patrycją powiedział jej, że za bardzo go naciskała, a ona była zła, że się do niej nie odzywał. Obiecali sobie, że spotkają się poza kamerami. Czy doszło do kolejnej randki? Czy dali sobie szansę? Tego dowiemy się w finale programu już w dzisiejszym odcinku. Zobaczcie w kolejnym slajdzie materiał z ostatniej randki Patrycji i Łukasza, który nie był pokazany w tv!

