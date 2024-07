Grzesiek z drugiej edycji "Rolnik szuka żony" skomentował świetne wyniki oglądalności programu TVP. Ostatnio okazało się bowiem, że 10. odcinek trzeciej edycji reality show, obejrzało ponad 5 milionów osób! Grzegorz Bardowski w rozmowie z portalem Polki.pl powiedział, za co widzowie mogli pokochać "Rolnik szuka żony". Były uczestnik programu zdradził przy okazji, czy wielki hit jest reżyserowany i czy ma swoich ulubieńców w 3. edycji!

Dlaczego ogląda go 5 milionów ludzi? Przede wszystkim dlatego, że jest prawdziwy. Nikt z góry nie narzuca nam, co mamy mówić i robić. Widać, jacy jesteśmy naprawdę – ze swoimi wadami i zaletami. Oczywiście sam też śledzę losy obecnych uczestników. Jak każdy z widzów mam swoich faworytów. Z doświadczenia wiem, że to tylko urywek ich życia i jestem daleki od wydawania osądów. 5 minut w odcinku to zdecydowanie za mało, żeby ich poznać.