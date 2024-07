1 z 11

Zbigniew i Irena z Rolnik szuka żony 3, to chyba jedyna para, która ma szansę stworzyć prawdziwy związek po zakończeniu programu. Od samego początku Zbigniewowi podobała się najbardziej ona, a w 11. odcinku show rolnik zadeklarował, że marzy mu się ślub z Ireną w kościele! Irena była bardzo zaskoczona, bo jest rozwódką i nie spodziewała się, że Zbigniew zacznie mówić już o ślubie i to o kościelnym.

Zbigniew jest zdania, że trzeba spróbować unieważnić ślub kościelny Ireny, bo jest pewny swoich uczuć.

Irenka wyznała też, że inne kandydatki do serca Zbigniewa nadal nie odpuściły i wydzwaniają do niego. Trzymają rękę na pulsie, jakby coś między nimi się nie udało. Ale jak widać Zbigniew wybrał i jest pewny swojego wyboru.

Internauci jak do tej pory śmiali się z zachowania Zbigniewa i tego, że czuje fizyczny pociąg do Ireny, teraz są zachwyceni jest zdecydowaniem i zaangażowaniem. Co piszą o Zbigniewie po odcinku? Podkreślają, że ratuje honor rolników! Przeczytajcie najciekawsze komentarze w naszej galerii z zakochaną parą Zbigniewem i Irenką.

Panie Zbigniewie. Odwołuję wszystko. Ratuje pan honor rolników, facetów, Polaków i w ogóle... No wiesz.

A poza tym: Łukaszowi się odwidziało, Szymon (albo jego mama) wystraszył się ojca Marysi, Marek żyje brudny i szczęśliwy, a Monika... Tomek, daj jej spokój i idź na wódkę - pisze jeden z Internatów na oficjalnym profilu Rolnik szuka żony.

A inni?

