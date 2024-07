Polsat dość szybko zakończył spekulacje na temat nowej prowadzącej program "Nasz Nowy Dom" i zaledwie dwa dni po informacji o pożegnaniu Katarzyny Dowbor media rozpisują się o Elżbiecie Romanowskiej, która zastąpiła prezenterkę. Teraz serwis Pudelek.pl powołując się na informacje od pracownika Polsatu zdradza powody wyboru Elżbiety Romanowskiej na prowadzącą. Są zaskakujące!

Reklama

To dlatego Edward Miszczak zdecydował się zastąpić Katarzynę Dowbor Elżbietą Romanowską?

Emocje wokół programu "Nasz Nowy Dom" są nadal ogromne, szczególnie teraz, kiedy okazało się, że nową prowadząca została Elżbieta Romanowska. Do tej pory na giełdzie nazwisk pojawiały się dwa nazwiska: Izabeli Janachowskiej i Anny Guzik, ale ostatecznie wybór nowego dyrektora programowego padł na Elżbietę Romanowską. Teraz Pudelek.pl powołując się na słowa pracownika Polsatu informuje, że wybór nie był łatwy, a ostatnie dni były naprawdę gorące:

W Polsacie było parę gorączkowych dni, a przez listę potencjalnych kandydatek przewinęło się kilka nazwisk. Ostatecznie wszyscy zgodzili się, że to Ela będzie najlepszym wyborem

Według informatora serwisu Elżbieta Romanowska błyskawicznie przekonała do siebie Edwarda Miszczaka. Ważne miały być słowa o "misyjnym" charakterze tego programu,

Ujęła dyrektora swoją energią, ciepłem i tym, że w rozmowach od razu podkreśliła, jak ważny jest dla niej "misyjny" aspekt programu "Nasz nowy dom". A to przecież wyróżnia go na tle innych programów w polskiej telewizji

Mat. prasowe Polsat

Zobacz także: Elżbieta Romanowska za Katarzynę Dowbor w "Nasz nowy dom". Fani gorzko komentują

Co ciekawe, Elżbieta Romanowska w programie "Nasz Nowy Dom" planuje być sobą i nie chce być postrzegana jako zastępstwo Katarzyny Dowbor.

Zobacz także

Nie chce, żeby traktowano ją w kategorii "zastępstwa" za uwielbianą Katarzynę Dowbor. Będzie w programie sobą i bardzo liczy na to, że dostanie od widzów kredyt zaufania

Zobacz także: Kulisy zwolnienia Katarzyny Dowbor: "Dyrektor Miszczak długo bił się w tej sprawie z myślami"

Sądzicie, że aktorce się to uda? Jak wiadomo widzowie są sceptycznie nastawieni do nowej prowadzącej i wielu fanów podkreśla, że to Katarzyna Dowbor powinna nadal prowadzić "Nasz Nowy Dom"!

East News/Pawel Wodzynski/East News