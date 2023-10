Ogromne zmiany w popularnych programach stacji Polsat wciąż budzą wielkie emocje wśród widzów. Nic więc dziwnego, że kiedy w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z debiutu Elżbiety Romanowskiej w roli prowadzącej "Nasz nowy dom", nie zabrakło komentarzy od fanów programu. Wielu z nich pisze wprost, że choć bardzo cenią i lubią Elżbietę Romanowską, to mimo wszystko ciężko jest im pogodzić się, że nie zobaczą już więcej dotychczasowej prowadzącej, Kasi Dowbor...

Elżbieta Romanowska debiutuje w roli prowadzącej "Nasz nowy dom", a w sieci burza

Niewiele ponad tydzień temu do mediów dotarła informacja o zwolnieniu Katarzyny Dowbor z programu "Nasz nowy dom". Nie jest tajemnicą, że ta decyzja władz stacji bardzo nie spodobała się widzom, dla których Katarzyna Dowbor była po prostu ikoną tego programu. W niełatwej sytuacji jest aktualnie nowa prowadząca, Elżbieta Romanowska, która właśnie ma za sobą debiut na planie nowej edycji "Nasz nowy dom". Choć do emisji programu z jej udziałem jeszcze daleka droga, to jednak już po samej publikacji zdjęć z jej debiutu w show, w sieci rozpoczęła się prawdziwa burza.

Wielu internautów pisze wprost, że dla nich program "Nasz nowy dom" bez Katarzyny Dowbor już nigdy nie będzie taki sam i niestety nowa prowadząca ich nie przekonuje.

- Jakoś tak nie wiem, dziwnie jednak. W takich programach nie zmienia się prowadzących, takie jest moje zdanie… - Z całym szacunkiem dla Pani Eli, ale bez Kasi Dowbor to już nie jest i NIGDY nie będzie ten sam program. - Bez pani Kasi ten program nie będzie miał duszy - To już nie to, nie oglądam - Ja nie zamierzam oglądać tego programu z nową prowadzącą, a uwielbiałam ten program z panią Kasią - pisze część fanów.

Na szczęście wśród komentarzy nie brakuje też głosów wsparcia dla Elżbiety Romanowskiej.

- Wiadomo że pani Kasia nr 1 , ale dajcie szansę Pani Eli

nie ma co od razu hejtować

- Trzymam kciuki za nową prowadzącą:) będzie super

- P. Elu powodzenia

- Pani Elu powodzenia, jest Pani pozytywną osobą... trzymam kciuki

Przypomnijmy, że sama Elżbieta Romanowska podkreśliła, że nie ma zamiaru zastępować Katarzyny Dowbor w "Nasz nowy dom". Aktorka w wywiadzie z Plejadą przyznała wprost, że chce dać z siebie inną jakość dla tego programu i jednocześnie kontynuować to, co już zostało stworzone.

Premierowe odcinki z Elżbietą Romanowską w roli prowadzącej "Nasz nowy dom" już jesienią w Polsacie. Będziecie oglądać?

