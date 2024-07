Elżbieta Romanowska jest jedną z gwiazd, które chronią swoje życie prywatne, ale dwa lata temu aktorka zrobiła wyjątek i przekazała radosną nowinę. Dokładnie w Walentynki Elżbieta Romanowska i jej partner zaręczyli się. Choć mężczyzna bardzo rzadko pojawia się na instagramowym koncie swojej partnerki, to tego dnia pokazali swój pocałunek!

Elżbieta Romanowska na początku swojej kariery aktorskiej była związana z teatrem, a od 2002 roku zaczęła się jej przygoda z serialami od udziału w "Samym życiu". Dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek, a na swoim koncie ma role w wielu popularnych hitach telewizyjnych, a także pojawiła się w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oraz "Taniec z Gwiazdami". Po udziale w "Dancing with the Stars" w mediach spekulowano o romansie z jej partnerem tanecznym, Rafałem Maserakiem. Para nie potwierdziła tych doniesień, a potem media obiegła zaskakująca wiadomość o związku z Tomaszem Łysiakiem, który ostatecznie zdementował te plotki i w programie "Śmietanka towarzyska" wyznał, że są jedynie przyjaciółmi.

Poznaliśmy się przez naszą wspólną znajomą. Zostałem kiedyś zaproszony do domu Eli; nie do końca miałam ochotę na tę wizytę, bo wcześniej z różnych sytuacji branżowych dochodziłem do wniosku, że towarzystwo aktorsko-celebryckie to nie do końca moja bajka. Koleżanka mnie przekonała i tak naprawdę od pierwszego wejrzenia zostaliśmy dobrymi przyjaciółmi. (...) Zaczęliśmy być postrzegani przez pryzmat bycia parą, a jesteśmy po prostu dobrymi przyjaciółmi, ludźmi, którzy się uwielbiają, wspierają i zawsze są dla siebie - powiedział Tomasz Łysiak.