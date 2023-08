Program "Nasz nowy dom" ma za sobą już 8 lat. Czy Katarzyna Dowbor dogląda swoich bohaterów i sprawdza, czy ich domy są odpowiednio zadbane? Okazuje się, że dziennikarka rzadko decyduje się na taki krok. Kiedyś jednak przez przypadek wróciła do jednej z rodzin i obraz, jaki tam zastała mocno ją wzburzył. Umawiała się z właścicielami przecież na coś innego! "Nasz nowy dom": Katarzyna Dowbor zszokowana zachowaniem byłych uczestników show Katarzyna Dowbor bardzo ufa swoim bohaterom i nie zdarza się, żeby sprawdzała, czy dom, który od niej otrzymali, jest w należytym stanie. Wybór rodziny do programu nie jest też taki łatwy, produkcja dba, żeby to byli ludzie w potrzebie, a w rodzinie nie było żadnego alkoholizmu czy patologii. Jak się okazuje, większość bohaterów podchodzi na poważnie do swojego prezentu: Czasem internauci pytają po programie "dlaczego nie pojedziecie do rodziny i nie sprawdzicie, czy dba o dom?". To są dorośli ludzie, nie możemy zakłócać ich miru domowego. Nie chcemy kontrolować rodzin i narzucać się ze swoją obecnością, ale z tego co wiemy, każda rodzina dba o swój nowy dom - powiedziała Katarzyna Dowbor w wywiadzie dla "Natemat.pl" Jak przyznaje Katarzyna Dowbor w rozmowie z "Natemat", tylko raz zdarzyło jej się odwiedzić swoich byłych bohaterów. To, co zobaczyła, w ogóle jej się nie spodobało: Raz zdarzyło mi się przyjechać do bohaterów jednego z wcześniejszych odcinków, bo byłam z ekipą w okolicy. Jeśli chodzi o dom, nie można było powiedzieć złego słowa, natomiast nie podobało mi się traktowanie psa. To był duży i łagodny pies trzymany na łańcuchu i nigdy niewyprowadzany. Przed remontem umawialiśmy się, że będzie miał lepsze warunki, kupiliśmy mu budę. Okazało się...