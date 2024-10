Program "Moja mama i Twój tata" cieszy się dużą popularnością wśród widzów. Randkowe show zaczęło nabierać tempa, a w domu rodziców dochodzi do coraz częstszych spięć. Teraz do ekipy dołączyły dwie nowe uczestniczki - Agnieszka i jej córka, Iga. Zanim jednak weszły do programu musiały nagrać materiał wideo, który pojawił się w social mediach. Nie mogę przestać o nim myśleć!

Jestem zaskoczona nowymi uczestniczkami "Moja mama i Twój tata"

Od początku września widzowie w każdą środę oglądają nowy format, czyli "Moja mama i Twój tata". Nie da się ukryć, że nowe show Katarzyny Cichopek skradło serca wielu, ponieważ dotychczas programy randkowe były jedynie dla młodszych uczestników ("Love Island") lub dla seniorów ("Sanatorium miłości"), a single w średnim wieku nie mieli możliwości wystąpić w telewizyjnym formacie. Program "Moja mama i Twój tata" początkowo zapowiadał się dość spokojnie, jednak po ostatnim odcinku zaczęło robić się gorąco.

Wyglądało na to, że Ania i Sławek odnaleźli w sobie przyjaciół i powoli rozpoczęli budowanie głębszej relacji, jednak postępowanie kobiety nie do końca spodobało się mężczyźnie. Odcinek zakończył się w dość kulminacyjnym momencie, a po zwiastunie dzisiejszego odcinka można domyślać się, że Sławomir zrezygnuje z relacji z Anną. Tym razem w show pojawią się dwie nowe uczestniczki - Agnieszka i Iga, które wniosą powiew świeżości do formatu. Na oficjalnym profilu programu pojawiła się zapowiedź, która mocno mnie zaskoczyła. Okazuje się, że nie tylko mnie, ponieważ fani w komentarzach również zauważyli fakt, że matka i córka w zasadzie ... niewiele o sobie wiedzą.

Produkcja hitu Polsatu zadała takie same pytania Agnieszce i Idze, jednak niemalże na każde pytanie odpowiedziały błędnie. Mama i córka nie wiedziały, jakie są ulubione filmy, kolor czy kierunek podróży tej drugiej. Fani od razu dostrzegli te różnice:

Jak można się tak nie znać? Bez przesady te pytania są łatwe. Wyglądacie jak byście się nie znały

Gdyby nie były do siebie podobne bym stwierdził że są obce dla siebie no w sumie widać że są obce

Nie no.... może nie do końca wszystko mogą wiedzieć o sobie.... ale bez przesady, aż tak.... obce sobie osoby

Na szczęście znaleźli się również internauci, którzy stanęli w obronie Agnieszki i Igi:

To dwie cudowne kobiety,ja w tym stresie nie powiedziałabym nic zgodnego z prawdą.. od razu widać, że to pogodne kobiety..i wniosą do programu dużo ciepła.

Ale jesteście wredni serio! Ja z moją mamą mieszkałam 18 lat, a dopiero teraz gdy jestem po 40-tce ją poznaje! Przecież ta córka to jakaś młoda dziewczyna, może mają odmienne zainteresowania- nie wiecie, nie znacie- po co ta ostra krytyka!

Być może ten brak spójności ze strony uczestniczek to jedynie efekt stresu i mam nadzieję, że zarówno Agnieszka, jak i Iga otworzą się w programie i pokażą wiele ciepła i radości. Już nie mogę się doczekać dzisiejszego odcinka "Mojej mamy i Twojego taty", a Wy? Czego się spodziewacie?

