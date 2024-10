Emocje w "Moja mama i twój tata" nie opadają. W ostatnich odcinkach sporo działo się wokół Anny i Sławomira, którzy z hukiem zakończyli swoją relację. Fani programu już zastanawiają się, czy ostatecznie w programie powstały jakieś pary i czy kontynuują znajomość już poza kamerami. Szymon od samego początku nie ukrywał, że chciałby zbliżyć się do Moniki, jednak uczestniczka wciąż nie jest pewna, czy jest to dla niej odpowiedni kandydat. Teraz Monika zareagowała na zaskakujący komentarz, w którym jedna z internautek ujawniła, jak rzekomo miały się zakończyć losy Moniki i Szymona! Prawda właśnie wyszła na jaw?

Monika i Szymon z "Moja mama i twój tata" będą razem?

Wraz z rozpoczęciem jesiennej ramówki na antenie Polsatu zadebiutował nowy program, który prowadzi Katarzyna Cichopek. W randkowym show dojrzali single po przejściach szukają swoich drugich połówek z pomocą swoich dzieci, które cały czas podglądają, co robią w willi ich rodzice. Na początku wydawało się, że największe szanse na miłość mają Anna i Sławomir, którzy byli sobą zauroczeni i spędzali razem każdą chwilę. Niestety, po aferze w "Moja mama i twój tata" relacja Anny i Sławomira zakończyła się, a zachowanie Sławka, który chciał wyrzucić Annę z programu zszokowało wszystkich. Fani "Moja mama i twój tata" zmiażdżyli Sławomira ostro komentując to, co zrobił w programie. Ostatnio emocje podgrzało również wejście nowej uczestniczki "Moja mama i twój tata", która od razu wybrała się na randkę z Szymonem. To wyraźnie nie spodobało się Monice, która do tej pory była jego faworytką. Chociaż Monika głośno mówi, że raczej nie widzi siebie u boku Szymona, to fani zauważyli, że ta dwójka ma się ku sobie.

W najnowszym odcinku "Moja mama i twój tata" gościnnie pojawił się Mateusz Gessler, który miał za zadanie pomóc uczestnikom przygotować danie dla uczestniczek. Kiedy zapytał panie, czy w programie pojawiła się już chemia Monika od razu odpowiedziała, że nie. Komentarz uczestniczki zdenerwował syna Szymona.

Denerwuje mnie to, że Monika nie gra w otwarte karty, jest zamknięta, a z drugiej strony oczekuje otwartości od mojego taty. Do mojego ojca ''no wszystko super'', a potem słyszę ''nie, nie z tego ma chemii, z tego nic nie będzie''. To po co robić nadzieję mojemu ojcu? mówił syn Szymona.

Również na Instagramie fani programu "Moja mama i twój tata" zaczęli komentować zachowanie Moniki.

Jak to nie ma chemii ? Dziwne... co innego widziałam w odcinkach

Monika wstydzi się swoich uczuć

Myślę, że do Szymona bardziej pasuje Agnieszka. Monika niestety, tak jak powiedział syn Szymona, nie gra w otwarte karty... czytamy w komentarzach.

Co ciekawe, jedna z internautek twierdzi, że Monika i Szymon nie będą razem po programie.

Nie będzie nic po programie. Monika jakiś czas temu na grupie dla singli wstawiała post i chciała kogoś poznać

Sama Monika zareagowała na komentarz internautki:

jaka spostrzegawczość skomentowała Monika.

Myślicie, że Monika i Szymon rzeczywiście nie dadzą sobie szansy? Co ciekawe uczestniczka "Moja mama i twój tata" na swoim profilu na Instagramie podczas "Q&A" zareagowała na pytania czy w programie naprawdę polubiła Szymona i czy dobrze się ze sobą dogadywali.

Tak... z Panów był jedyny w spektrum moich zainteresowań... od początku do wyjścia dlaczego też czasem się irytowałam, że jak pip*ka się zachowuje. Dogadywaliśmy się baaardzo dobrze mimo drobnych zgrzytów, ale wiadomo, kto się czubi... napisała Monika.

Kibicujecie Monice i Szymonowi i wierzycie, że będą razem po programie?

