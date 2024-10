Takich emocji w "Moja mama i twój tata" jeszcze nie było! W najnowszym odcinku jeden z uczestników usłyszał, że musi opuścić program prowadzony przez Katarzynę Cichopek. O tym, kto pożegna się z randkowym show zdecydowały dzieci uczestników. To właśnie oni musieli wskazać, kto ich zdaniem nie znajdzie miłości w "Moja mama i twój tata". Słowa syna Krzysztofa zaskoczyły wszystkich. Polały się łzy.

Krzysztof odchodzi z "Moja mama i twój tata"

Zaledwie kilka tygodni temu wystartował program "Moja mama i twój tata". W nowym randkowym show Polsatu nie brakuje ogromnych emocji i wzruszeń. Uczestnicy poznają się, chodzą na randki i próbują znaleźć przed kamerami swoją drugą połówkę. Ostatnio jeden z uczestników zaczął nawet podrywać Katarzynę Cichopek w "Moja mama i twój tata". To jednak nie wszystko, w najnowszej odsłonie programu wydarzyło się coś, co mocno wpłynęło na relację Ani i Sławka. Afera w "Moja mama i twój tata" zaskoczyła wszystkich, ale to nie koniec zwrotów akcji w hicie Polsatu. Okazuje się, że dziś pierwszy uczestnik musiał opuścić dziś program. Decyzję o tym, kto pożegna się z kolegami i koleżankami z "Moja mama i twój tata" musiały podjąć dzieci uczestników. Nikt nie spodziewał się jednak tego, że Łukasz wskaże swojego tatę do opuszczenia programu!

Ktoś nie widzi swojego rodzica i nie chce żeby tam był? zapytał Martin, syn Anny.

Tak odpowiedział Łukasz, syn Krzysztofa.

Nie chcesz dać mu szansy? dopytywał syn Anny.

Nie odpowiedział stanowczo Łukasz.

Mega mi się tu podoba, ale tu nie chodzi tylko o mnie dodał syn Krzysztofa.

Kiedy Lucy przeczytała wiadomość, że Krzysztof musi opuścić program polały się łzy.

Odchodzę jako pierwszy z uczestników programu, ale nie chciałbym żeby ktokolwiek się martwił. Ja się nie przejmuję bo poznałem tutaj wyjątkowych ludzi, naprawdę przeżyliśmy wiele wspaniałych, fantastycznych chwil komentował Krzysztof.

Zmieniłem się, otworzyłem się na ludzi dzięki temu co powiedzieli mi uczestnicy. Myślę, że mogę kontynuować te zmiany, które już tutaj się zaczęły, właśnie w tym programie. Zawsze jest czas na miłość więc czekam na tę miłość i czekam na odruch serca dodał Krzysztof.

Odejście Krzysztofa z programu poruszyło fanów programu. Tuż po emisji odcinka w sieci pojawiły się komentarze:

A mi bardzo przykro się zrobiło jak odszedł Krzysztof K aż się łezka zakręciła

Powodzenia panie Krzysztofie, jest pan dobrym człowiekiem i wspaniale wychował pan syna, życzę wszystkiego dobrego

Nie ma co się smucić Krzysiu.. pokazałeś klasę nie było tam osoby godnej twojej miłości nikogo nie oszukiwałeś nie szukałeś przygód.. Syn na medal .. komentują fani.

