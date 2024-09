Na ten program w Polsacie czekali wszyscy. Nowy format randkowy dla osób po "40" roku życia, w którym prowadzącą jest Katarzyna Cichopek to prawdziwy hit! Za nami dopiero czwarty odcinek, a już wygląda na to, że oglądalność jest niebotycznie duża. Fani programu mają już swoich ulubieńców, ale niestety zaczynają również dostrzegać osoby, które nie mają szans na miłość i przyszły do programu "Moja mama i Twój tata" jedynie dla sławy. Tej uczestniczce bardzo się oberwało!

Reklama

Uczestniczka "Moja mama i Twój tata" w ogniu krytyki fanów

Katarzyna Cichopek przechodzi obecnie intensywny czas, a to wszystko za sprawą jesiennej ramówki Polsatu. Po hucznym transferze kobieta prowadzi śniadaniówkę, a także otrzymała swój własny program- "Moja mama i Twój tata". To totalna nowość dla widzów, ponieważ dotychczas programy randkowe były przeznaczone dla nieco młodszej grupy, tak jak w przypadku "Love Island" lub seniorów, którzy byli uczestnikami "Sanatorium miłości". Program "Moja mama i Twój tata" zebrał kobiety i mężczyzn, którzy mają już nastoletnie lub dorosłe dzieci, jednak sami są po rozwodach i poszukują bratniej duszy.

W programie "Moja mama i Twój tata" niektórzy powoli zaczynają się otwierać i realnie szukać miłości. Świetnym przykładem jest mama Julii z "Love Island"- Anna, która angażuje się w rozmowę ze Sławkiem czy Piotrem. W ostatnim odcinku jednak Piotr wskazał Katarzynę Cichopek jako swój typ kobiety, co spotkało się z dużą konsternacją prowadzącej!

Początkowo fanom programu bardzo spodobała się Anna - mama Martina, która jest niewątpliwie bardzo zadbaną i elegancką kobietą, wiedzącą czego chce i twardo stąpającą po ziemi. Teraz po kilku odcinkach twierdzą, że przyszła jedynie po sławę, ponieważ nawet nie próbuje lepiej poznać żadnego mężczyzny biorącego udział w show i spłyca każdą rozmowę do minimum:

Pani Anna (od Martina) jest w tym programie tylko po to, żeby zdobyć sławę (ma telewizyjną twarz) , nikt się jej nie podoba, a przekonałam się o tym, gdy powiedziała, że jest niezależną kobietą. Jakkolwiek to zabrzmi - tej kobiecie pasuje samotność, jej mimika twarzy mówi więcej niż jej słowa. Albo obniży swoje standardy, albo nigdy już nikogo nie znajdzie z takim podejściem.

Pani Ania raczej miłości nie znajdzie - rozpisują się fani.

W zapowiedzi kolejnego odcinka "Moja mama i Twój tata" widać, że ktoś opuści dom rodziców i odejdzie z programu, a to wszystko odbędzie się za sprawą dzieci, które obserwują i decydują o ich "być albo nie być" w programie. Dodatkowo do programu mają dołączyć dwie nowe osoby - kobieta i mężczyzna. Być może tym razem okaże się, że Pani Ania odnajdzie miłość życia. Tego dowiemy się już w najbliższą środę na antenie Polsatu.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Widzowie wściekli na Sławka. Ośmieszył innego uczestnika! "Pokazał, jaki jest fałszywy"