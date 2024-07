Ewelina Lisowska, Monika Lewczuk, Jula, Grzegorz Hyży i Szymon Chodyniecki wystąpią w piątek w „Tańcu z Gwiazdami”! O co chodzi? Oczywiście Ci młodzi artyści zaśpiewają, a pary będą tańczyć do ich hitów. Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Ewa Błachnio i Jacek Jeschke zatańczą do hitu Grzegorza Hyżego „Pod wiatr”. Ewelina Lisowska, zwyciężczyni 4. edycji, zaśpiewa ostatni swój przebój „Prosta sprawa”, do której sambę zatańczą Olga Kalicka i Rafał Maserak. Adam Zdrójkowski i Wiktoria Omyła spróbują swoich sił w cha chy do hitu Szymona Chodynieckiego „Z całych sił”, a Robertowi Wabichowi i Hani Żudziewicz w tańcu współczesnym towarzyszyć będzie Monika Lewczuk w przeboju „Ty i ja”". Misheel Jargalsaikhan i Jan Kliment zatańczą do piosenki Juli "Milion słów".

