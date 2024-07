Mrożąca krew w żyłach historia spotkała jedną z uczestniczek programu "Taniec z Gwiazdami" Hanię Żudziewicz! Popularna tancerka została oskarżona jakiś czas temu o... szpiegostwo! Przebywając w Rumunii na obozach tanecznych, miała spore problemy z odprawą na lotnisku:

Był taki moment w mojej karierze tanecznej, kiedy na jakiś czas zamieszkałam w Rumunii. Dużo wtedy podróżowałam na turnieje taneczne i treningi. Mnóstwo czasu spędzałam w samolotach i na lotniskach. Z racji tego, że jestem blondynką wyróżniałam się na tle Rumunek, które mają z reguły ciemne włosy. Przed jednym z wylotów obsługa lotniska zapytała się mnie dlaczego ciągle latam i gdzie pracuje. W tamtym czasie w Rumunii przebywałam jako tancerz - zawodnik, nie nauczyciel, więc nie pracowałam, nie miałam stałego miejsca zatrudnienia, nie uczyłam się. Budziło to podejrzenia. Dla nich było to dziwne. Niczym się nie zajmujesz, a ciągle tu jesteś i na dodatek ciągle podróżujesz. Argument taneczny nie był dla nich żadnym wytłumaczeniem.

Co działo się potem? Obsługa lotniska poprosiła Hanię o dokumenty, ale podważali jej tożsamość:

To wszystko działo się dosłownie na chwilę przed odlotem. Pokazałam paszport. Ktoś z obsługi stwierdził, że to nie jestem ja. Poprosili o dowód, który jeszcze bardziej skomplikował sytuacje, gdyż usłyszałam, że to jest jeszcze inna osoba. Wreszcie pokazałam im starą legitymację studencką - to też nie ja. Doszło do rewizji osobistej. Dotykali mnie, wiem czemu, nawet po twarzy. Po długich wyjaśnieniach wreszcie mnie wypuścili – dodaje tancerka.