Ewa Farna jurorką w programie "Idol"! Już od kilku tygodni media spekulują, jakie gwiazdy zobaczymy w powracającym po wielu latach talent-show, w którym swoją karierę zaczynało wielu polskich artystów. Zaledwie kilka dni temu stacja Polsat potwierdziła nazwisko pierwszej jurorki programu - Elżbiety Zapendowskiej. Dziś wiemy już, że obok nauczycielki śpiewu na fotelu jurorskim zobaczymy również piosenkarkę, która odnosi sukcesy nie tylko w Polsce. O tym, że zdecydowała się na udział w "Idolu", Ewa Farna osobiście poinformowała swoich fanów podczas wywiadu z RMF FM.

Teraz właśnie szykuje się do urodzinowego koncertu 10 lat na scenie muzycznej w Czechach, więc teraz byłam dłużej w Czechach, ale po koncercie nie będę odpoczywać, od razu zmykam do Polski, będę poświęcać się Polsce, no bo po pierwsze będę świętować dziesięciolecie na scenie muzycznej w Polsce, a po drugie zgodziłam się na udział w jury w "Idolu", więc będę jurorką - Ewa Farna przyznała na antenie radia.