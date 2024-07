1 z 8

Program "Idol" otworzył drzwi do kariery wielu polskim artystom. Pamiętacie, że w programie Polsatu występowali m.in.: Paulina Sykut, Ania Dąbrowska, Monika Brodka, Sławek Uniatowski, Szymon Wydra, Ewelina Flinta czy Alicja Janosz? To właśnie dzięki udziałowi w talent-show, który był wielkim telewizyjnym hitem dwanaście lat temu, usłyszeliśmy o wielu artystach, którzy do dzisiaj są obecni w świecie show-biznesu.

Teraz, po wielu latach, program "Idol" powraca na antenę Polsatu. Już wiosną 2017 roku będziemy mogli zobaczyć nową, odświeżoną wersję muzycznego show. Już za kilka tygodni rozpoczną się pierwsze castingi i poszukiwania nowego idola, który będzie miał szansę powtórzyć sukces byłych uczestników programu.

Zanim jednak zobaczymy nowe odcinki "Idola", zobaczcie, jak w przeszłości wyglądały gwiazdy, których kariera rozpoczęła się właśnie w tym programie!

Paulina Sykut i Joanna Kulig w programie"Idol".