Dorota Szelągowska ma nowego partnera! Dziennikarka w sobotę była gościem w programie Karoliny Korwin Piotrowskiej "Magiel Towarzyski", w którym rozmawiały między innymi o równouprawnieniu i podejściu gwiazdy do związków.

Dekoratorka wnętrz kilka miesięcy temu rozstała się z muzykiem Adamem Sztabą, który związał się ze swoją menadżerką. Prowadząca program "Dorota wam urządzi" niechętnie opowiadała o zmianach w życiu, ale teraz jest wyraźnie szczęśliwsza i zakochana! A wystarczyło, że padło jedno zdanie, które zdradziło Szelągowską:

Karolina od razu zwróciła uwagę na tę wypowiedź i powiedziała:

Dorota nawet nie zaprzeczyła i pociągnęła temat dalej:

Ja się generalnie nie kryje z moim życiem, ale nie mam potrzeby opowiadania o nim. Nie zmienia to faktu, że jak jak wrócę do domu to się zajmę kolacją, a mój facet wierci dziury. Uwielbiam to. Nie znoszę metroseksualności, nie znoszę facetów, którzy się pindrzą i układają włosy przed lustrem. Nie znoszę tego. Do tej pory w moim życiu było tak, że jak trzeba było rozpalić ognisko to było wiadomo, że ja to zrobię. Przez to, że nie miałyśmy z matką ogrzewania to jak wracałam ze szkoły rąbałam drewno i rozpalałam. Myślę, że faceci wokół mnie bali się, że zrobią to gorzej. W tej chwili jest tak: ognisko? Mój facet wyjmuje z kieszeni nożyk, coś tam ostrzy, układa dokładnie wszystko, a ja siedzę i patrzę.