Dorota Szelągowska znów jest szczęśliwie zakochana, ale jej najnowszy wpis wzbudza jednak mały niepokój. Projektantka wnętrz zapewnia, że wszystko jest w porządku, ale jednak doskwiera jej pewien ból. O co chodzi?

Dorotą Szelągowska skradła serca widzów w programie "Totalne remonty Szelągowskiej", w której odmienia domy Polaków. Prywatnie ma za sobą trzy małżeństwa - w wieku 20 lat wyszła za Pawła Hartlieba, a następnie związała się z Adamem Sztobą, z którym stanęła na ślubnym kobiercu, dopiero po 11 latach związku. W 2017 roku celebrytka poślubiła Michała Wawro, z którym rozwiodła się cztery lata później. Przez dłuższy czas 43-latka była singielką, ale w wywiadzie, w którym mówiła o swoim mieszkaniu, wygadała się, że znów jest zakochana.

Ale prawdą jest i to, że... coraz mniej ostatnio zmieniam. Zadowala mnie to, co wystarczająco dobre. Lubię moje aktualne mieszkanie, mimo że brakuje mi jednego pokoju. Przeprowadziłam się z dużego apartamentu do 70 metrów w kamienicy. Mieszkam z partnerem i córką. Przydałoby się 10 metrów więcej, ale nie narzekam. Lubię sobie dziś mówić: jest cudownie! I uśmiechać się do tego, co mam.

— powiedziała Dorota Szelągowska w rozmowie z ''Twój Styl''.