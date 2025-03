Dorota Szelągowska już od kilku lat prowadzi hitowe programu w TVN-ie. To właśnie ona była gospodynią takich produkcji jak: "Dorota was urządzi", "Domowe rewolucje" czy "Totalne remonty Szelągowskiej". Jakiś czas temu okazało się, że "Totalne remonty Szelągowskiej" znikają z anteny. Wszyscy zaczęli się wówczas zastanawiać, co teraz planuje Dorota Szelągowska. Teraz gwiazda zdradziła, co szykuje dla widzów!

Dorota Szelągowska szykuje nowy program w TVN

Dorota Szelągowska należy do grona największych gwiazd TVN. W swoich programach pokazuje Polakom, jak zmienić wystrój wnętrz czy zrobić remont w swoim domu. Dorota Szelągowska w swoich programach tworzyła zgrany duet z "Darkiem Stolarzem". Niestety, kilka miesięcy temu okazało się, że "Darek Stolarz" odchodzi z programu Szelągowskiej i przechodzi do Polsatu. Chwilę później Dorota Szelągowska poinformowała, że "Totalne remonty Szelągowskiej" znikają z anteny. Wyszło wówczas na jaw, że gwiazda myśli już o kolejnym projekcie. Teraz Dorota Szalągowska w rozmowie z reporterką Party.pl zdradziła szczegóły!

Na jesień wracamy z nowym programem wnętrzarskim, wymarzonym przeze mnie, długo już wychodzonym. To jest taki program, który pokaże, że nie trzeba wielkich pieniędzy, nie trzeba totalnego remontu żeby odmienić wnętrze. Razem z moją serdeczną koleżanką i wspaniałą profesjonalistką Agnieszką Witkowską ''Architekt porządku'' zrobimy najazd na mieszkania ludzi którzy się zgłoszą. zdradza gwiazda TVN.

Dorota Szelągowska nie ukrywa swojego szczęścia.

Idzie nowe, moje wymarzone i strasznie się cieszę

Zobaczcie, co jeszcze o nowym programie zdradziła nam Dorota Szelągowska!

