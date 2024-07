W 2022 roku media obiegły informacje o zaręczynach dziennikarki Karoliny Pajączkowskiej i jej ówczesnego partnera, Marcina Nowaka. Niestety, teraz okazuje się, że do planowanego ślubu nie dojdzie, a była gwiazda TVP ma już nowego ukochanego! Kto to? Możecie nieźle się zdziwić.

Reklama

Karolina Pajączkowska pokazała nowego partnera i wbiła szpilę byłemu

Karolina Pajączkowska, dziennikarka związana niegdyś z TVP, już od pewnego czasu rozwija swój autorski format "Pajączkowska Show", w którym porusza tematy ważne dla Polek i Polaków, m.in. kwestie społeczne i polityczne. Prywatnie Pajączkowska jeszcze jakiś czas temu była zaręczona z kolegą z branży, Marcinem Nowakiem. Para szykowała się nawet do ślubu. Niestety, wszystko wskazuje na to, że ta relacja to już przeszłość, a na nowym nagraniu dziennikarki widać u jej boku zupełnie inną osobę.

W wakacyjnym wpisie Karoliny Pajączkowskiej, który pojawił się na Instagramie, nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że... na nagraniu widać dziennikarza związanego wcześniej z TVN, Roberta Jałochę!

Trasa na Kocioł Łomniczki to bez wątpienia jedna z najbardziej malowniczych w Karkonoszach - pisze dziennikarka.

Fani natychmiast zauważyli ten fakt, a jedna z internautek dopytała Karolinę Pajączkowską o partnera. Wyraziła zdziwienie, że dziennikarka nie jest już z Marcinem Nowakiem, z którym jeszcze niedawno planowała ślub:

Pani Karolino, przy Pani boku widać innego mężczyznę, a nie Pana Marcina... a byliście taką piękną parą - napisała fanka.

Na ten komentarz Pajączkowska zdecydowała się odpowiedzieć i ... nie przebierała przy tym w słowach! Jednoznacznie uderzyła w swojego eks:

Zobacz także

Myślę, że Marcin stworzył jeszcze piękniejszą parę z moją koleżanką… - napisała dziennikarka.

Instagram @karolina_pajaczkowska

O rozstaniu Karoliny Pajączkowskiej i Marcina Nowaka pisał m.in. serwis "Plejada", jednak dziennikarz nie zdecydował się udzielić komentarza w sprawie. Myślicie, że nowa dziennikarska para zdecyduje się wkrótce na "coming out"?

Robert Jałocha, który jest widoczny na video Karoliny Pajączkowskiej, po batalii sądowej ze stacją TVN obecnie zdecydował się przebranżowić i rozpocząć studia prawnicze. Pasują do siebie?

Reklama

Zobacz także: W sieci pojawił się fragment nowego programu z Katarzyną Cichopek. Maciej Kurzajewski pęka z dumy, od razu to zrobił

Instagram @jalocharobert