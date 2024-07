Dorota Osińska to jedna z najbardziej komentowanych uczestniczek obecnej edycji programu The Voice of Poland. Zachwyca swoim nietuzinkowym głosem i wrodzoną skromnością, a jej występ w ostatnim odcinku odebrał jurorom głos. Przypomnijmy: Fenomenalna Dorota Osińska śpiewa po francusku

Okazuje się, że wokalistka, która na co dzień występuje w Teatrze Rampa, spodziewa się dziecka. O ciąży Doroty Osińskiej poinformował dziś Fakt, a nam udało się porozmawiać z osobą z otoczenia uczestniczki programu:

Dorota jest w ciąży i osoby związane z programem już o tym wiedzą. Dostała życzenia od wszystkich trenerów, a Justyna Steczkowska mocno ją przytuliła i rozmawiały kilka minut. W końcu obie niedługo zostaną mamami - zdradza w rozmowie z AfterParty.pl znajomy Osińskiej.

My gratulujemy przyszłej mamie i trzymamy kciuki za sukces w kolejnych etapach programu!

