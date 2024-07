Niedowidząca Dorota Osińska jest bez wątpienia jednym z największych odkryć drugiej edycji "The Voice of Poland". Już podczas przesłuchań w ciemno, gdy śpiewała "Calling You" wzruszyła trenerów (zobacz). Jednak wczorajszy występ artystki warszawskiego Teatru Rampa przebił wszystkie dotychczasowe wykonania uczestników show.

Osińska podczas pierwszego koncertu na żywo zaśpiewała utwór "Je t'aime" z repertuaru Lary Fabian. Dorota pokazała całą rozpiętość swojego głosu. Muzyczni mentorzy po jej występie zaniemówili, a wokalistka dostała owację na stojąco.

