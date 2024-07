Doda i Smolasty wypuścili wspólną piosenkę o miłości. "Nim zajdzie słońce" bije rekordy popularności, a już po dobie miało dwa miliony wyświetleń na samym Youtubie. Doda postanowiła poruszyć temat pięknej miłości również na swoim Instagramie i zaskoczyła fanów... liścikiem miłosnym "dla kochanej żony". Fani przez chwile wstrzymali oddech:

Prawda jest jednak wzruszająca.

Doda pokazała liścik miłosny

Nowy utwór "Nim zajdzie słońce" szturmem podbija playlisty internautów. Doda w objęciach Smolastego w teledysku do nowego dzieła równie mocno przypadła do ich gustu. Doda postanowiła nie tylko zwrócić uwagę fanów na wartości, które niesie tekst piosenki, ale również pokazała jak wygląda miłość w domu jej rodziców. Paweł Rabczewski kocha Wandę Rabczewską do szaleństwa, a swoją miłość wyraża nawet w małych gestach. Doda postanowiła pokazać jeden z liścików, jakie jej tata zostawia dla swojej żony:

Napój dla kochanej żony. Przyrządził mąż - czytamy.

Na zdjęciu widzimy przygotowany i przykryty sreberkiem napar, a obok słów skierowanych do żony także obrazek serca przebitego strzałą.

Doda nie ukrywa, że miłość jej rodziców, to miłość o której sama marzy. W słowach skierowanych do fanów napisała:

"Dlatego niech nas nie zabraknie, chociaż my przetrwajmy to”, dużo wartości niesie tekst ostatniej piosenki. O miłości, która przetrwa każdy koniec świata, o walce o stały związek. O podsycanie ognia latami, zawsze w parze. Mój tata wciąż pisze do mamy liściki ZAWSZE z przebitym sercem. Jak będę się zdrowo suplementować to może i mi uda się wyrobić 45 lat stażu kiedyś ☺️

#miloscnazawsze #wzdrowymcielezdrowamilosc

Niektórzy przez chwilę wstrzymali oddech myśląc, że Doda wzięła kolejny sekretny ślub. Ten komentarz rozbawił nawet samą wokalistkę:

- Przeżyłam zawał normalnie, że masz męża

- rel ja dosłownie tak przez chwile pomyślałam

- ???? - śmiała się Doda.

Inni byli poruszeni gestem taty Dody wobec jej mamy, a także ich wzajemną miłością, która trwa już przecież tyle lat:

- Miłość zawsze na 1 miejscu .Dobrze, ze rodzice się kochają i dają temu obraz dzięki temu nigdy Pani w miłość nie zwątpi .Trzeba tylko trafić na tego jedynego ,czego życzę z całego ❤️

- To jest miłość...na zawsze. Zdrowia dla Rodziców. Czemu serce jest do góry nogami ? ????

- Nie znam Twoich rodziców, ale nawet po krótkim urywku w ubiegłorocznym programie można było stwierdzić, że są mega kochani! W obecnych czasach to już rzadkość spotkać miłość, którą widzi się z drugiego końca świata. Życzę Ci żebyś spotkała kogoś, kto będzie traktował Cię jak Twój tata mamę ❤️

- Życzę Ci kochana takiej miłości. ???????? I cytując Ciebie: "bo wtedy wszystko co ważne byś już miała" ❤️

- Jeju każdemu życzę takiej miłości❤️Najpiękniej patrzy się na to jak ludzie się kochają i są sobie wierni już do końca życia❤️Kochana życzę ci żebyś była również szczęśliwa i żeby uśmiech nie schodził ci z twarzy bo w pełni na to zasługujesz❤️Dużo zdrówka dla ciebie i rodziców❤️