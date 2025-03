Kasia Nast zdobyła w mediach szerszą rozpoznawalność po udziale w drugim sezonie "Królowej przetrwania". Dała się poznać jak postać niezwykle otwarta, która chętnie opowiada o seksualności, duchowości, emocjach i cielesności. W jednym z odcinków pokusiła się nawet o pokazanie Agnieszce Kaczorowskiej masażu... męskiego członka. Jak mówi o tym po czasie?

Z każdym dniem spędzonym w dżungli, uczestniczki "Królowej przetrwania" stawały się sobie coraz bliższe. W końcu na tyle komfortowo czuły się w swoim towarzystwie, że chętnie poruszały w rozmowach bardziej intymne tematy. Jeden z wieczorów przyniósł jednak nieoczekiwany obrót, gdy Kasia Nast postanowiła pokazać Agnieszce Kaczorowskiej techniki masażu członka.

Odbiło się to niemałym echem w mediach i wywołało raczej dość skrajne opinie wśród internautów. Teraz w rozmowie z naszą reporterką do tematu wróciła sama Kasia Nast, przyznając, że otrzymała wiele podziękowań po emisji odcinka.

Odniosła się również do negatywnych komentarzy, wyznając, że miała w sobie dużą pewność siebie: