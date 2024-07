Doda i Smolasty nagrali wspólny kawałek. "Nim zajdzie słońce" miało już premierę w największych rozgłośniach radiowych, a na Youtubie w ciągu doby osiągnęło ponad dwa miliony odtworzeń zaledwie w dobę. Wokaliści cieszą się z rekordu i promują swój romantyczny hit. Przy okazji wizyty w Radiu Zet postawiono ich w romantycznej sytuacji. Smolasty skomplementował Dodę, a jej głośny śmiech nieco go speszył. Co się wydarzyło?

Reklama

Smolasty komplementuje Dodę

Fani są zachwyceni piosenką "Niech zajdzie słońce". Romantyczna propozycja już wczoraj miała swoją radiową premierę. Popularnością cieszy się także teledysk, na którym widać Dodę w objęciach Smolastego. Oboje tak dobrze odnaleźli się w rolach kochanków w romantycznym utworze, że fani doszukują się związku pomiędzy Dodą a Smolastym w prawdziwym życiu. "Jak oni nie będą razem, to nie wierzę w miłość", co Doda zgasiła bezlitosnym: "To możesz nie wierzyć już teraz ????". Jednak po tym, co wydarzyło się w studiu Radia ZET fani z pewnością nie przestaną shipować ich tak szybko.

Prowadzący poprosił, by zarówno Doda jak i Smolasty powiedzieli coś romantycznego, by utrudnić im sytuację, puszczono im podkład z piosenką "Je t'aime... moi non plus". Doda zaczęła jako pierwsza mówiąc: "Rosół", gdy spotkała się ze śmiechem wytłumaczyła:

Nie, bo dla mnie to było romantyczne, jak ktoś dla mnie ugotował rosół.

Smolasty z kolei postawił na komplement, który skierował w stronę Dody.

fot. Alan Wojtasik / mat. prasowe

Zobacz także: Doda pokazała list miłosny. Pisze "o miłości, która przetrwa koniec świata"

Zobacz także

Czyżby romantyczny klimat z piosenką w tle udzielił się raperowi? Po chwilowym zastanowieniu Smolasty skomplementował Dodę słowami:

Twoje włosy są bardziej złociste niż Twoje złote płyty

Doda wybuchła śmiechem:

A bo to komplement a to miało być to co Ci się kojarzy z romantyzmem.

Trzeba przyznać, że wyszło uroczo. Słuchaliście już lub oglądaliście teledysk do "Nim zajdzie słońce"?

Reklama

Zobacz także: Doda dzieli się nowiną. Chodzi o nią i Smolastego. Mają co świętować

fot. Alan Wojtasik / mat. prasowe

fot. Alan Wojtasik / mat. prasowe