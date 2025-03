Natsu, czyli Natalia Karczmarczyk jest aktywna na platformach takich jak Instagram i TikTok, gdzie dzieli się swoim życiem prywatnym i zawodowym. Wiele młodych osób może uważać ją za pewien autorytet, dlatego postanowiliśmy zapytać, jak stoi z ekologią.

Reklama

Natsu i Marcin Dubiel żyją ekologicznie?

Natsu stara się prowadzić ekologiczny styl życia, jednak podchodzi do tego w sposób wyważony i realistyczny. W rozmowie z naszą reporterką podkreśla, że dba o środowisko poprzez drobne codzienne nawyki, takie jak ograniczanie plastiku, segregacja śmieci czy wybieranie bardziej zrównoważonych produktów. Jednocześnie przyznaje, że nie jest ekstremalną ekolożką i nie rezygnuje całkowicie z wygód współczesnego świata. Jej podejście opiera się na świadomości ekologicznej, ale bez skrajności, co sprawia, że jej działania mogą być inspiracją dla wielu osób, które chcą wprowadzić zmiany, ale nie wiedzą, od czego zacząć.

Nie powiem, że jestem osobą która jest zagożałą ekolożką, bo to jest poprostu kłamstwo. Na tyle ile mogę, jako taka prosta normalna osoba,to to robię - wyjawiła Natsu.

Związek Natsu i Marcina Dubiela

Natsu i Marcin Dubiel to para znanych polskich influencerów, którzy oficjalnie potwierdzili swój związek w połowie 2022 roku. Ich relacja rozpoczęła się pod koniec projektu Team X, podczas wspólnego wyjazdu na narty, gdzie między nimi zaiskrzyło. W trakcie trwania ich związku musieli stawić czoła poważnym wyzwaniom, zwłaszcza w kontekście afery "Pandora Gate", która negatywnie wpłynęła na ich wizerunek w sieci. Natsu w jednym z wywiadów przyznała, że przez pewien czas byli społecznie potępiani, a wiele osób odcinało się od nich, nie zapraszając na imprezy czy eventy influencerskie.

Pomimo trudności, Natsu pozostała przy Dubielu, podkreślając, że nie wydarzyło się nic, co skłoniłoby ją do zakończenia związku. W programie "Królowe przetrwania" otwarcie mówiła o swojej miłości do Marcina, nazywając go "miłością swojego życia". Jednakże, w tym samym programie wyraziła również obawy dotyczące ich wspólnej przyszłości, zwłaszcza w kontekście założenia rodziny, zauważając, że Marcin najpierw musi odbudować siebie.

W dalszej części rozmowy padł temat wspólnej ekologi Natsu i Marcina Dubiela. Co zdradziła nam influencerka? Zobaczcie sami w naszym wideo.

Reklama

Zobacz także: Klaudia El Dursi o powrocie do formy: "Obawiam się powrotu do formy"