Doda w "Doda. 12 kroków do miłości" pokaże widzom dużą część swojego prywatnego życia. Zaprosiła kamery do rodzinnego Ciechanowa, gdzie mieszkają jej ukochani rodzice. Reżyser programu zdradził nam kulisy tego, co działo się w domu Dody, a pewnych rzeczy, nie będzie jednak okazji zobaczyć w odcinku:

[Pani Wanda - przyp. red.] powiedziała, że nie możemy tego ujawnić, że mnie w ogóle tam wpuściła - powiedział tajemniczo Michał Majak.

Co miał na myśli? Zobaczcie, co działo się w rodzinnym domu Dody, kiedy kamery były jeszcze wyłączone.

"Doda. 12 kroków do miłości": Mama Dody podbiła serca produkcji

Doda jak mantrę powtarza, że rodzina jest dla niej najważniejsza. To właśnie dzięki niej udało jej się przejść przez największe medialne i prywatne kryzysy, czy być ponad niesprawiedliwe oceny, którym często musi stawiać czoła. Mimo tego, że usamodzielniła się jako 13-latka, ani na chwilę nie oddaliła się od swoich rodziców. Są razem na dobre i na złe, co jest największą siłą Dody nie tylko w domowym zaciszu ale również w show-biznesie. Artystka z radością i dumą opowiada o Wandzie i Pawle Rabczewskich w wywiadach, jednocześnie zachowując swoje rodzinne relacje z dala od plotek. Już dawno nie zapraszała kamer do swojego domu w Ciechanowie. "Doda. 12 kroków do miłości" jednak to zmieni. Dodzie zależy by widzowie poznali ją nie tylko ze strony najpopularniejszej wokalistki w Polsce, której życie obfitowało w skandale z pierwszych stron gazet, ale również tej drugiej, kiedy schodzi ze sceny, czy odkłada telefon i staje się "zwykłą" Dorotą, którą mało kto miał okazję poznać.

Reżyser "Doda. 12 kroków do miłości" w rozmowie z Party.pl opowiedział, jak wyglądała jego wizyta w Ciechanowie. Miał przyjemność poznać Wandę Rabczewską i przekonać się, jaki wsparciem jest dla własnej córki:

Kibicuje? To jest mało powiedziane. Ona ma pudła, wszystko, co zostało napisane o Dodzie i wydrukowane, to tam jest. Co nie było wydrukowane a napisane w internecie, zostało przez Panią Wandę wydrukowane i również jest to klaserach. To jest po prostu ogromne muzeum w Ciechanowie.

Nie wszystko jednak będzie można zobaczyć w programie. Michał Majak zdradził nam, czego mogą spodziewać się fani Dody w kwestii wizyty kamer w rodzinnym domu Dody w Ciechanowie. Zobaczcie nasz wywiad z reżyserem "Doda. 12 kroków do miłości".

