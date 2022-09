Doda na konferencji programu "Doda. 12 kroków do miłości". Tak promuje własne show [ZDJĘCIA]

Doda w nowym programie "Doda. 12 kroków do miłości" zdecydowała się powierzyć znalezienie nowego partnera ekspertom. Nowy program widzowie Polsatu będą mogli obejrzeć już od 3 września, a tymczasem artystka zachwycała podczas konferencji prasowej. Doda tego dnia postawiła na krótką cekinową sukienkę, ale to buty i pomarańczowe kabaretki przyciągają największą uwagę!

Doda zachwyca na konferencji programu "Doda. 12 kroków do miłości"

Doda na czas realizacji programu "Doda. 12 kroków do miłości' przeniosła się do luksusowej willi pod Warszawą wartej 4 miliony złotych. To tam artystka przy pomocy psychologa Leszka Mellibrudy pozna 12 kandydatów i będzie próbowała zrozumieć, dlaczego jej dotychczasowe związki nie przetrwały próby czasu. Tuż przed premierą pierwszego odcinka swojego programu Doda pojawiła się na konferencji prasowej. Artystka, która doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę fotoreporterów, tym razem postawiła na cekinową mini, ale to dodatki skradły całą uwagę. Sami spójrzcie!

East News / TRICOLORS East News

Pomarańczowe szpilki i kabaretki w tym samym kolorze to mocny akcent kolorystyczny w całej stylizacji i trzeba przyznać, że Doda doskonale wie, jak skupić na sobie uwagę. Dodatkowo wzrok przyciągają błyszczące cekiny, które pojawiły się na grzywce piosenkarki.

Niemiec / AKPA

Podczas konferencji nie zobaczyliśmy kandydatów, z którymi spotka się Doda, ale artystka mogła liczyć na wsparcie przyjaciół. Zobaczcie!

East News / ADAM JANKOWSKI REPORTER

East News / Pawel Wodzynski East News

Niemiec / AKPA

East News / TRICOLORS East News