Niedawno Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" podzielili się wspaniałą wiadomością, że spodziewają się dziecka. Rolnik szczerze mówił, że chciałby ponownie zostać ojcem i właśnie jego marzenie zostało spełnione. Za kilka miesięcy zakochani powitają na świecie swoją córeczkę, a już teraz Waldemar postanowił zwrócić się do fanów za pomocą Instagrama. Zobaczcie, co chciał tym razem przekazać rolnik.

Od pewnego czasu fani spekulowali, że Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" przechodzą kryzys, a niektórzy nawet twierdzili, że para się rozstała. Ku wielkiemu zaskoczeniu zamiast rozstania uczestnicy ogłosili, że spodziewają się córki. Fani oniemieli z zachwytu i w komentarzach roiło się od gratulacji. Ostatnio postanowiliśmy skontaktować się z Waldemarem, aby dowiedzieć się, jak czuje się Dorota. Rolnik zdradził, że jego ukochana świetnie czuje się będąc w ciąży:

Po lawinie wiadomości, jaka spłynęła do Doroty i Waldemara mężczyzna postanowił zwrócić się do fanów i podziękować im za takie wsparcie:

Waldemar z "Rolnika" zdradził w rozmowie z Party.pl, że bardzo chciał mieć córkę i jest wdzięczny, że tak się właśnie stało. Wierzy, że to nagroda za jego wielkie serce:

To jest chyba też jakaś rekompensata. Ja jestem dobrym człowiekiem, ja nikomu krzywdy nie robię i nikomu, źle nie życzę tak, jak mi źle życzono. Po prostu, co dobre to mnie jednak spotyka. Moim marzeniem było, że miał być syn i jest syn. Z drugim miała być córeczka no i lepiej nie mogłem sobie tego wymarzyć. Bardzo się cieszę, że jest to córeczka, bo bardzo chciałem mieć córeczkę

- zdradził nam Waldemar.