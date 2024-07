Dj Adamus nie będzie już jurorem w show Twoja Twarz Brzmi Znajomo! Skąd taka decyzja? Na swoim Facebooku muzyk podziękował za dotychczasowe edycje show, jednak nie zdradził powodów swojego odejścia. Okazuje się jednak, że nie była to decyzja Adamusa!

Dj Adamus odchodzi z Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Jak udało nam się dowiedzieć, to nie była decyzja Dj Adamusa, żeby odejść z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wszystko wskazuje więc na to, że to producenci show chcieli zmian i zrezygnowali z artysty. Czy pozostali jurorzy mogą być bezpieczni o swoją pracę? Kto zastąpi DJ Adamusa? Okaże się już wkrótce, gdy ruszą przygotowania do kolejnej edycji show.

Co dalej z karierą Dj Adamusa? Niedawno wydał on jubileuszową płytę, być może wyruszy w trasę koncertową z Agnieszką Włodarczyk. Na pewno nie będzie narzekał na brak pracy!

Kto zastąpi Dj Adamusa?

Dj Adamus - co dalej z jego karierą?