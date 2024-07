Dj Adamus odchodzi z jury programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Muzyk oficjalnie poinformował o tym na swoim Facebooku, dziękując wszystkim za dwa lata spędzone na planie wielkiego show Polsatu:

ostatni dzien bywa pierwszym nowego... d ziekuje wszystkim za 4 sezony programu Twoja twarz brzmi znajomo w 5 edycji nie będzie mnie w składzie Jury.... to były mega ciekawe dwa lata .... - pisze Adamus (pis. oryginalna)

Skąd taka decyzja? Na razie Dj Adamus nie chce zdradzać powodów. Kto zastąpi muzyka w roli jurora? Czy będzie to któryś ze zwycięzców show - Marek Kaliszuk, Stefano Terrazzino, a może Bartek Kasprzykowski? Tego dowiemy się już za parę tygodni. Zaskoczeni?

Twoja Twarz Brzmi Znajomo to show Polsatu, w którym polskie gwiazdy wystylizowane na ikony światowej i polskiej muzyki śpiewają ich przeboje. Do tej pory w Polsce powstały 4. edycje programu. Każda z nich cieszyła się ogromną popularnością.

Dj Adamus odchodzi z Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Posted by DJ ADAMUS on 4 stycznia 2016